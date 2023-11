Belém é referência no empoderamento econômico feminino e atrai atenção internacional

Políticas de empoderamento econômico feminino de Belém ganham destaque internacional. Ontem (23), o prefeito de Bissau, capital de Guiné-Bissau, na África, Justén Nosolíny, e a diretora de gabinete de Gestão Direta de Bissau, Aíssatu Turé, foram recebidos pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhado do coordenador de Relações Internacionais de Belém, Luiz Arnaldo Campos. A comitiva visitou Belém para conhecer a estrutura municipal de trabalho e as ações voltadas para a população em vulnerabilidade social.

A comitiva africana visitou o Banco do Povo de Belém para conhecer os programas de qualificação profissional Donas de Si e Crédito Solidário, desenvolvidos pelo órgão.

Desde sua criação em junho de 2021, o programa Donas de Si já qualificou 2.364 pessoas, sendo 2.053 (86%) mulheres. Os cursos, oferecidos gratuitamente, abrangem as áreas de gastronomia, moda, estética, informática e gestão. Eles estimulam o acesso ao mercado de trabalho, seja por meio do empreendedorismo ou do emprego formal, com certificação válida no Brasil, no Mercosul e em Portugal.

O programa de crédito solidário, criado em fevereiro de 2022, já investiu R$ 1,3 milhão em 440 operações de crédito. Foram beneficiadas 414 pessoas, sendo 307 mulheres (69%). O programa oferece crédito de até R$ 5 mil para pessoas físicas e de R$ 10 mil para pessoas jurídicas, para investir em pequenos empreendimentos, na forma de capital de giro ou fixo. O pagamento é facilitado com longo parcelamento e juros de 0,01% a 1,5%.

“Foi nos apresentado o Banco do Povo pelos deputados Lívia Duarte e Carlos Bordalo, lá em Bissau. Nós manifestamos interesse em conhecer. Chegamos aqui e encontramos uma apresentação e sistematização de um atendimento social no âmbito das políticas públicas surpreendente. Para nós é uma inspiração. É mais ou menos o que estamos à procura. Acredito que podemos muito aproveitar essa experiência aqui de Belém, do Banco do Povo, para fazermos os respectivos enquadramentos na nossa conjuntura”, elogiou Justén Nosolíny.

Ele enfatizou a relevância de investir no desenvolvimento das mulheres, destacando o papel essencial que elas desempenham na economia doméstica e na economia formal. “Temos mulheres que são suporte da família, que põem comida na mesa. Há muitas mães solteiras em Bissau, e algumas com muitos filhos, que lutam ferozmente por esse tipo de oportunidade”, acrescentou.

