Belém é rota turística e de veraneio

Assim como milhares de belenenses deixam a cidade nesta fase do ano para passar as férias de julho nos principais balneários e cidades do interior do Estado, bem como, para outros pontos do País, outros milhares chegam a capital paraense em busca de seus encantos e das praias de água doce e de altas marés.

Dizem que santo de casa não faz milagre, mas toda regra tem exceção e Belém, a Metrópole da Amazônia e Cidade das Mangueiras é uma dessas exceções. O belenense ama sua cidade que, como toda metrópole, tem seus problemas em todas as áreas, mas também oferta muita coisa boa.



Nos últimos anos foram feitos grandes investimentos em infraestrutura de turismo, cultura, lazer e transportes que facilitaram a mobilidade urbana, entre outros.

Foi assim que passaram a fazer parte dessa estrutura a Estação das Docas, o Mangal das Garças, o Polo Joalheiro São José Liberto, o Portal da Amazônia e, mais recentemente, o Porto Futuro.



Esses novos points da cidade se somaram ao Complexo Feliz Lusitânia, Ver-o-Peso com seus mercados e sua feira a céu aberto; Basílica Santuário de Nazaré, Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, Museu Paraense Emílio Goeldi, Parque Ambiental do Estado, Mercado de São Brás, além de nossas praças, principalmente da Repúlica e Batista Campos.



Recentemente, a Avenida Presidente Vargas foi inserida em programa da Prefeitura Municipal de Belém que a transformou em Avenida Cultural Presidente Vargas aos domingos. Concomitante a mais importante via do centro da capital do Pará, está a Praça da República, onde, todo domingo ocorre o encontro do belenense e turistas visitantes de todas as partes do mundo que aqui vêm conhecer a cidade grande que carrega a fama de Metrópole da Amazônia, com a grande festa do Círio de Nazaré que tem ponto alto em outubro com suas mais de dez romarias, mas que agora se prolonga por todo o ano e chega até em alguns estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Distrito Federal, entre outros locais que recebem a mesma imagem que segue na berlinda pelas ruas de Belém no segundo domingo de outubro.

ENCANTOS

Além desses pontos turísticos, a cidade oferta, ainda, o Complexo Ver-o-Rio, onde acontece as regatas envolvendo as mais importantes equipes de canoagem do Pará e onde funcionou esse que foi um dos primeiros terminais de passageiros do Norte, já que, no local, no bairro do Reduto, às margens da lendária Baía do Guajará, funcionou o Terminal Hidroviário que recebia os hidroaviões da Panair do Brasil.

Até hoje, no local, há um monumento contando um pouco dessa história.



Mais adiante, temos a histórica vila de Icoaraci com sua bela orla na confluência da Baía do Guajará com o Rio Maguari e onde é tradicional o artesanato marajoara feito por artistas do Marajó e de Belém no bairro do Paracuri. E tem a tradicional venda de água de coco, a praia de areia vermelha e suas barracas de comidas típicas, além do saboroso peixe frito.



Do outro lado do rio encontramos os distritos balneários de Belém, no caso, Outeiro, Mosqueiro, Cotijuba, Combu e várias aprazíveis ilhas que cercam a capital paraense dando o realce pitoresco da região amazônica.



Há de se ressaltar que as praias de Belém têm ondas fortes e elevadas, diferenciando das praias de mar apenas pela água doce de nossos rios.

NOITES DE BELÉM

Por fim, a noite de Belém tem bares, pontos de encontros, restaurantes requintados e mais populares, shows, bebidas e comidas de todos os todos os tipos. Então, quem fica ou vem a Belém, tem muito o que ver, participar e saborear.

POR ROBERTO BARBOSA

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar