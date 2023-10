Belém é sede do 78º Congresso Nacional de Botânica, o maior do segmento no Brasil

O 73º Congresso Nacional de Botânica, o maior encontro sobre a área da biologia no Brasil, acontece em Belém até 4 de novembro. O evento, que reúne alunos e especialistas de todo o país e do exterior, se dedica ao estudo científico da vida das plantas e algas. Este ano, o evento conta com o patrocínio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio).

O presidente do órgão florestal do governo do Pará, Nilson Pinto, participou da cerimônia de abertura do 73º Congresso Nacional de Botânica, na noite de domingo (29), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O evento contou também com a presença de dirigentes de instituições de ensino e pesquisa.

Retorno do evento presencial após pandemia

O evento marca o retorno das programações presenciais da Sociedade Botânica do Brasil, após três anos suspensas devido à pandemia de Covid-19. Nesta edição, o público escolheu como planta símbolo o Jambu (Acmella oleracea), da família Asteraceae. A pequena erva, bastante consumida no preparo de alimentos regionais, traduz em muitos aspectos a cultura amazônica e a relação profunda do homem com as plantas da floresta.

No decorrer da semana, a programação científica abordará temáticas atuais sobre diversas áreas da botânica, além de discussões a respeito dos desafios socioculturais na relação do homem com a flora. O campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, será o local dessas atividades que também oportuniza reencontros, novas conexões e troca de conhecimento entre as várias gerações de botânicos e botânicas que atuam no Brasil.

Foto: João Vitor Santos (Ascom/Ideflor-Bio)