Belém é selecionada para nova fase do programa de Transformação Digital de Cidades Brasileiras

A capital paraense é selecionada para a segunda fase do programa de Transformação Digital de Cidades Brasileiras, que trabalha a cooperação técnica de transformação digital dos municípios. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 16, no site do Connected Smart Cities (CSC). O objetivo do programa é incentivar e expandir o desenvolvimento tecnológico em cidades que já promovem iniciativas de transformação digital.

Belém se junta às cidades de Boa Vista (PR) e Caxias do Sul (RS) que também foram selecionadas e que na nova fase do programa vão receber um serviço de consultoria para elaboração e planejamento de projetos, de acordo com o diagnóstico produzido pelo consconsórcio de empresas especializadas em soluções de conectividade e inovação, formado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Consórcio Latina América Smart Cities, Plataforma Connected Smart Cities (CSC).

Como funciona o programa

O programa, uma iniciativa das empresas CAF e CSC, foi iniciado em março deste ano e está dividido em duas partes: num primeiro momento, realiza um trabalho de diagnóstico sobre cenários e análise de cidades brasileiras, por meio de dados e indicadores do consórcio. A segunda fase contou com a participação de oito municípios, Belém (PA), Boa Vista (RR), Rondonópolis (MT), Palmas (TO), Vitória da Conquista (BA), Foz do Iguaçu (PR), Guarapuava (PR) e Caxias do Sul (RS) fornecendo informações e planos de trabalho.

Belém no caminho para uma cidade inteligente

A Prefeitura de Belém,por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Segep), já desenvolve iniciativas de tecnologia direcionada à justiça social com equilíbrio ecológico. “O programa ‘Belém Inteligente’ é a tecnologia voltada à produção da justiça social, do desenvolvimento com equilíbrio ecológico, com respeito à natureza e participação social”, afirmou o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues.

Segundo ele, a tecnologia é importante, “mas perde totalmente a sua importância se for apenas um instrumento tecnológico, sem substrato social. E essa é a riqueza do nosso projeto”.

O programa Belém Inteligente Metrópole Amazônica é vinculado às estratégias dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas: Gestão Inovadora, Economia Inovadora e Criativa e Territórios Verdes.

Sobre a Gestão Inovadora, a Prefeitura se destaca a partir de um processo modernização e de política de participação popular, o “Tá Selado”. Nesse projeto, mais 25 mil moradores dos 73 bairros e ilhas da capital paraense participaram da gestão municipal apresentando propostas de obras e melhorias, por meio das plenárias on-line, presenciais e plataforma on-line “Tá Selado”.

No processo de tecnologia e justiça social, a Prefeitura de Belém desenvolve cadastro multifinalitário, revisão do plano diretor, plano mobilidade, wi-fi aberto e livre, novos principais logradouros de Belém, mobilidade inovadora, plataformas de serviços, atendimento, participação e informação.

Sobre a seleção das cidades, a diretora-executiva e idealizadora da Plataforma Connected Smart Cities, Paula Faria, explica que “atendendo as premissas fundamentais para o incremento de smart cities, os municípios selecionados são reconhecidos como propulsores à promoção de ações relevantes e comprometidas com o desenvolvimento da governança digital em prol de melhorias para a prestação de serviços à comunidade”.

* Texto com informações site Connected Smart Cities.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém