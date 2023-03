Belém e Suíça fortalecem relações de cooperação e discutem possibilidades de investimentos

A Prefeitura de Belém recebeu, na manhã desta terça-feira, 14, representantes do Consulado Geral da Suíça em agenda preparatória para a visita oficial ao Brasil do Presidente da Câmara dos Deputados e da Assembleia Geral da Suíça, Martin Candinas, junto com delegação parlamentar, marcada para o período de 20 a 24 de maio.

O encontro com o cônsul geral da Suíça no Rio de Janeiro, Bernhard Furger, e com o chefe adjunto da embaixada, Pierre-Yves Morrier, ocorreu na sede do Banco do Povo, com a presença do vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, da titular do órgão municipal, Georgina Galvão e do coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Belém, Luiz Arnaldo Campos.

Investimentos – De acordo com os representantes da embaixada, dada a relevância do Pará nas questões de bioeconomia e sustentabilidade, a primeira parada do Presidente Candinas e da delegação parlamentar será na capital paraense. E já adiantaram que a economia, o turismo, o meio ambiente, e a inovação e tecnologia, são as principais áreas de interesse do país europeu para investimentos e parcerias.

Redução das desigualdades

O programa de qualificação profissional gratuito “Donas de Si”, executado pela Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, que viabiliza o acesso ao mercado de trabalho e estimula a autonomia financeira, por meio do empreendedorismo, foi uma das iniciativas apresentadas durante a reunião.

O vice-prefeito destacou o empenho da gestão municipal para a implementação de políticas públicas que sejam capazes de reduzir as desigualdades e garantir uma vida com mais e melhores oportunidades para toda a população.

“Sempre acolhemos de portas abertas todas e todos aqueles que desejam somar para o crescimento da nossa cidade. Temos tudo para avançar. São inúmeros caminhos possíveis de financiamento para promover mais desenvolvimento, com sustentabilidade econômica, ambiental e justiça social”, afirmou.

