Belém e zona metropolitana amanhecem sem ônibus amanhã

Sem acordo entre patrões e empregados, motoristas e cobradores de ônibus, que reivindicam reajuste salarial de 15% e reposição das perdas salariais referentes ao ano passado, decidiram na noite desta quarta-feira, por greve geral por tempo indeterminado em Belém, Ananindeua e Marituba, na Grande Belém. A greve será deflagrada a partir de 00h00.



Os sindicatos dos rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba nada comentaram sobre a possibilidade de uma parte dos veículos circular conforme determinam as leis em vigor, já que se trata de serviço público indispensável. Em geral, se paralisa 100% da frota, os sindicatos recebem multas diárias bastante pesadas em razão do descumprimento do que determina a lei de greve.

As negociações eram realizadas entre os representantes dos trabalhadores por meio de seus sindicatos nos três municípios e o sindicato patronal, no caso, o Setransbel (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém).



Esta é a primeira vez que a categoria dos motoristas e cobradores de ônibus parte para uma greve geral em meio à pandemia da covid-19 no Estado do Pará.



Segundo informou o presidente do Sintram (Sindicato dos Rodoviários de Ananindeua e Marituba) Huelle Ferreira, houve reuniões entre a categoria e a patronal por todo o dia de hoje, no entanto, ninguém chegou a um termo, tendo, por isso, os trabalhadores, decidido, em assembleia geral, pela paralisação dos trabalhos até que haja uma sinalização de atendimento às reivindicações. A mesma coisa aconteceu na capital, tendo assembleia ocorrido no final da tarde e começo da noite de hoje no bairro do Marco.

