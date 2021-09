Belém encerra Semana Nacional de Trânsito com caminhada turística neste domingo, 26

A Prefeitura de Belém, através da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), encerra sua programação alusiva à Semana Nacional do Trânsito, neste domingo, dia 26, com uma caminhada turística e ecológica, “Conhecendo Belém”.

Durante a SNT em Belém, a SeMOB realizou uma extensa programação educativa na capital paraense, visando orientar pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, com ações de orientação sobre a legislação de trânsito, entre outras medidas.

A concentração é próximo à concha acústica da Praça Waldemar Henrique, às 7 horas, com saída às 8 horas. Na ocasião haverá distribuição de mudas de plantas ornamentais aos participantes da caminhada.

No percurso da caminhada passará por alguns pontos turísticos da cidade, tendo o apoio de uma guia da BelémTur, que vai apresentar a história e o patrimônio de Belém aos presentes.

Com saída da praça Waldemar Henrique, o roteiro turístico será: Companhia Docas do Pará (CDP), praça Pedro Teixeira , praça dos estivadores , Estação das Docas, Ver-o-Peso , Solar da Beira , Mercado de Carne , Mercado de Peixe , Pedra do Peixe, Praça do Relógio , Complexo Feliz Luzitânia, Palácio Lauro Sodré, Palácio Antônio Lemos , Rua João Alfredo , Praça das Mercês e Igreja das Mercês , Rua Santo Antônio, Loja Paris N’America, Palácio do Comércio , Frei Gil, Capela de Santo Antônio , Congregação Santa Dorotéia , Praça Dom Macedo Costa , Capitania dos portos, finalizando na Praça Waldemar Henrique.

A Semana Nacional do Trânsito encerra neste sábado, dia 25. Porém, a SeMOB resolveu fechar a sua programação com essa caminhada, no domingo, para possibilitar que o pedestre possa andar pela sua cidade com tranquilidade e possa conhecer sua história, seus pontos turísticos e o patrimônio histórico.

