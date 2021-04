BELÉM: Escolas particulares reabrem nessa semana

Devido a mudança no bandeiramento relacionado com as medidas de restrições contra a covid-19, as escolas particulares voltarão a desenvolver suas aulas de maneira flexível, por meio do rodízio de alunos nas aulas presenciais, revezando com aulas online.

Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará, a liminar que proibia o retorno de professores às escolas perde o efeito, pois a decisão era pautada em medidas mais restritivas nas regiões que estavam sob bandeira vermelha ou preta.

Nesse panorama as escolas particulares estão autorizadas a voltar com suas atividades presenciais, mas claro, ainda com todos os protocolos sanitários de segurança para comunidade escolar, pois, apesar da leve melhora, ainda estamos em pandemia.

Por outro lado, as aulas no sistema público não tem nem perspectiva para sua volta, pois esbarra nas dificuldades em se adaptar ao ensino remoto por conta da falta de infraestrutura. O impacto da pandemia na educação de Belém é algo incalculável, que acirra desigualdades e escancara fragilidades sociais, além de demonstrar a incapacidade para soluções criativas por parte das autoridades.