Belém está com 81% dos leitos clínicos para Covid-19 ocupados na rede municipal; nas UTIs, taxa é de 60%

Capital do Pará teve 5.152 casos na última semana, e 9 óbitos causados pela doença.

Belém, capital do Pará, está com 81% dos leitos clínicos ocupados por pacientes com Covid-19. São 17 ocupados dos 21 leitos de enfermaria em retaguarda no Hospital Dom Vicente Zico.

Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a taxa de ocupação é de 60%; com 3 leitos ocupados de 5 na rede de retaguarda.

Os dados são da prefeitura de Belém, divulgados em boletim do último domingo (24), e que fazem parte do Sistema de Registro da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), do Painel Monitoramento Pará e do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM).

A cidade registrava 0% de taxa no último dia 6 de janeiro; e também contabilizava 19 novos casos conhecidos nos últimos 7 dias, além de nenhum óbito.

Agora, Belém contabiliza 5.152 casos na última semana, e 9 óbitos causados pela doença.

O boletim não estava sendo divulgado pela prefeitura devido aos problemas no sistema do Ministério da Saúde, segundo assessoria.

