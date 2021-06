Belém está entre as 12 capitais mais caras em alimentação

A alimentação básica do paraense voltou a mais ficar cara em maio, custando R$ 515,84 com um aumento de quase 2,00% em relação ao mês de abril. Isso compromete metade do atual salário mínimo de R$ 1.100,00 para que cada família compre o mínimo necessário para seu sustento. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioambientais – Dieese/PA.

De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, efetuada pelo Departamento em maio, das 17 capitais pesquisadas, 14 apresentaram aumentos de preços no valor total da cesta e nas restantes houve quedas de preços.



O balanço efetuado pelo Dieese/PA, mostra que no mês passado, a grande maioria dos produtos que compõem a cesta básica em Belém apresentou aumento de preços, com destaque para o tomate, com alta de 7,35%, seguido do açúcar, com alta de 4,74%; carne bovina, com alta de 1,99%; óleo de cozinha (soja), com alta de 1,95%; café, com alta de 1,09%; e do pão, com alta de 1,08%. Também no mês passado, apenas o arroz apresentou queda de preço, com recuo de 3,09%.



Ainda segundo o Dieese/PA, no mês passado, o custo da cesta básica para uma família padrão paraense, composta de dois adultos e duas crianças, ficou em R$ 1.547,52 sendo necessários, portanto aproximadamente 1,41 salários mínimos (baseado no valor do salário mínimo atual) para garantir as mínimas necessidades do trabalhador e sua família, somente com alimentação.

A pesquisa da cesta básica de alimentos comercializada em Belém, em maio, mostra, ainda, que para comprar os 12 itens básicos da cesta, o trabalhador paraense comprometeu 50,70% do atual salário mínimo, e teve que trabalhar 103 horas e 10 minutos das 220 horas previstas em Lei.

TRAJETÓRIA DE PREÇO

Segundo o Dieese acerca da trajetória do preço da alimentação básica dos paraenses nos primeiros cinco meses deste ano (Janeiro a Maio /2021), a alta de preço é de quase 3,00%, com a maioria dos produtos que compõem a cesta básica apresentando reajustes bem superiores a esta média e muitos com altas acima da inflação estimada para o mesmo período em torno de 2,50%.



No período analisado (Janeiro-Maio/2021), as maiores altas de preços ocorreram nos seguintes produtos: açúcar, com reajuste acumulado de 24,16%, seguido do feijão, com alta de 11,37%; café, com alta de 10,27%; manteiga, com alta de 9,71%; carne bovina, com alta de 7,70%; e da farinha de mandioca, com alta de 2,59%. Poucos produtos apresentaram reduções de preços. Os mais significativos foram o tomate, com recuo de 10,70%, seguido do óleo de cozinha, com queda de 6,28%.



As pesquisas mostram ainda que, com base no maior custo apurado para a Cesta Básica Nacional e levando em consideração o preceito Constitucional, que estabelece que o salário mínimo deva ser suficiente para alimentar o trabalhador e sua família, suprindo suas necessidades com alimentação, educação, moradia, saúde, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o valor do salário mínimo necessário deveria ter sido de R$ 5.351,11, valor 4,86 vezes maior que os atuais R$ 1.100,00

CAPITAIS

Em maio, das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese, Porto Alegre foi quem apresentou o maior valor da alimentação básica, com o custo de R$ 636,96; seguido de São Paulo, com o custo de R$ 636,40, e Florianópolis, com o custo de R$ 636,37. No Balanço Nacional, no mês passado, Belém ficou entre as 12 capitais mais caras do país no que diz respeito ao custo da alimentação básica.

Fot: Reprodução / Divulgação