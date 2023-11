Belém está entre as 12 cidades brasileiras selecionadas pelo BID ao Desafio Visão Zero: Trânsito mais seguro

Belém é uma das 12 cidades brasileiras selecionadas à etapa 1 do “Desafio Visão Zero: Trânsito mais seguro nas cidades brasileiras”, idealizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Agora, o BID entrará em contato com os representantes das cidades selecionadas para orientar sobre os próximos passos.

Além de Belém, foram selecionadas as cidades Blumenau/SC, Boa Vista/RR, Campina Grande/PB, Caruaru/PE, Contagem/MG, Foz do Iguaçu/PR, Joinville/SC, Londrina/PR, Novo Hamburgo/RS, Ribeirão Preto/SP e Recife/PE.

A capital paraense foi inscrita pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Para a superintendente Ana Valéria Borges, essa seleção é de suma importância, pois a vida é a prioridade no trânsito e a responsabilidade pela segurança viária é de todos. O BID comunicou a seleção de Belém à Semob, por e-mail, na tarde de segunda-feira, 30.

O Programa – O desafio “Visão Zero: Trânsito mais seguro nas cidades brasileiras”, do BID, visa apoiar os municípios na implementação de ações e políticas públicas, na promoção da segurança viária e de uma mobilidade mais sustentável, segura e inclusiva.

O edital do desafio foi lançado no dia 30 de maio, num webinar. Durante o evento, dúvidas foram esclarecidas sobre o edital e apresentadas experiências, que alcançaram bons resultados no Brasil e no exterior.

O Conceito – Criado na Suécia no fim da década de 90 (1997), o conceito de Sistema Seguro e Visão Zero surgiu como uma forma de promover a segurança viária e reduzir o número de sinistros de trânsito ao redor do mundo.

O Sistema Seguro promove uma responsabilidade compartilhada pela segurança viária. Os governos são responsáveis pela concepção e construção de sistemas que levam em conta o erro humano. Já os usuários da via são responsáveis pelo cumprimento das leis e regulamentos de trânsito. A Visão Zero se baseia na premissa que nenhuma morte prematura é aceitável, pois a vida é prioridade.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob