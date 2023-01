Belém faz aniversário e continua sendo o municipio que mais gera empregos no Pará

Belém vai completar nessa quinta-feira, dia 12, 407 anos, com imensos desafios no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e com a sua economia montada em grande parte por dois grandes setores: Comércio e Serviço, áreas estas responsáveis pela maior geração de oportunidades de trabalho para quem vive na capital, seja nativo ou oriundo de outras partes do Estado ou do país. A informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 11, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que elaborou um estudo com o balanço sobre a flutuação do emprego formal em Belém (Capital) e demais Capitais da Região Norte.

O trabalho se baseia em informações oficiais do Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged e visa contribuir com as discussões sobre o aniversário de Belém e seu potencial econômico.

Segundo o levantamento, mesmo com uma conjuntura ainda complicada, Belém se mantem como o município paraense que mais gera oportunidades de empregos formais entre os demais municípios do Estado do Pará. Nos últimos dez anos (2013 a 2022), o número de pessoas em média admitidas na capital foi de aproximadamente 100 mil pessoas por ano. Esta é uma das conclusões da pesquisa sobre as oportunidades oferecidas pela Metrópole da Amazônia no campo do Emprego Formal ao completar 407 anos.

O Dieese/PA apresenta o levantamento sobre a geração de empregos formais em Belém capital no ano passado (Janeiro-Novembro/2022) com saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado na Capital paraense, 103.129 admissões contra 93.532 desligamentos, gerando um saldo positivo de 9.597 postos de trabalhos. No mesmo período (Janeiro-Novembro/2021), a capital paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, porém o resultado foi bem maior que o registrado no ano passado. Foram feitas naquela oportunidade, 105.730 admissões contra 89.850 desligamentos, gerando um saldo positivo de 15.880 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA também no ano passado, todos os Setores Econômicos da Capital, no comparativo entre admitidos e desligados, apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Setor de Serviços, com a geração de 8.552 postos de trabalhos, seguido do Setor da Indústria em Geral, com a geração de 502 postos de trabalhos; Setor da Construção, 270; Agropecuária, 180, e do Setor de Comércio, com a geração de 93 postos de trabalhos.

Outro fato também interessante foi analisado pelo Dieese/PA e diz respeito ao número de vagas abertas na capital no ano passado 2022 (Janeiro-Novembro). No período analisado, mesmo com todos os problemas conjunturais, Belém foi o município do Pará com o maior número de contratações/admissões formais de trabalhadores, totalizando 103.129 pessoas; seguida do município de Parauapebas, com um total de 33.808 pessoas admitidas; Ananindeua, 27.769; Marabá, 22.147, e Santarém, com total de 15.657 pessoas admitidas.

As análises do Dieese/PA mostram ainda que, no ano passado (Janeiro-Novembro/2022), todas as capitais dos Estados da Região Norte, no comparativo entre admitidos e desligados, apresentaram saldos positivos de empregos formais, com destaque para Manaus (AM), com a geração de 35.247 postos de trabalhos, seguida de Belém (PA), com a geração de 9.597 postos de trabalhos; Boa Vista (RR), 6.660; Macapá (AP), 5.699; Palmas (TO), 4.932; Rio Branco (AC), 4.700, e de Porto Velho (RO), com a geração de 4.221 postos de trabalhos.

O economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA pontua que, para melhorar e potencializar a geração de empregos, torna-se necessário uma junção de esforços e de investimentos abrangendo todos os setores da economia, principalmente nos maiores concentradores de mão-de-obra. Para isso, também é necessário esforços concentrados de Governos, Empresários e Trabalhadores. “Precisamos com urgência de uma política mais ampla de desenvolvimento e crescimento econômico na Capital e Região Metropolitana para a retomada na geração de novos empregos, ao mesmo tempo reafirmamos a importância de maior investimento (publico e privado) na Educação e Qualificação Profissional com abrangência ampla para a Capital e demais municípios do Pará”, garante.

Imagens: Agência Pará de Notícias

Monumental prédio do IEEP, onde funcionou o jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, um dos belos pontos da capital paraense