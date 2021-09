Belém fecha a semana com mais de 130 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19

A Prefeitura de Belém fecha a semana da campanha de vacinação contra a Covid-19 alcançando expressivo contingente de pessoas vacinadas. Até as 17h deste sábado, 4, mais de 130 mil pessoas, de diversas faixas etárias, atenderam ao chamado do município e compareceram aos pontos de atendimento para tomar a primeira ou segunda dose. O número equivale a 8,86% da população da capital. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) retoma o calendário na próxima semana, após o feriado de 7 de Setembro, mediante a chegada de novas doses.

Durante todo o sábado, foi grande a movimentação nos pontos de vacinação. O dia foi destinado à aplicação da segunda dose da Pfizer para quem nasceu entre os anos de 1962 e 1978 e havia tomado a primeira dose até 30 de junho; e da Astrazeneca, para nascidos nos anos de 1976, 1977 e 1978 e que também receberam a primeira até 30 de junho. Até as 19h, segundo a Diretoria de Vigilância em Saúde da Sesma, que coordena a ação, 29 mil e 800 pessoas haviam sido vacinadas.

Coletividade – Uma delas foi a confeiteira Valdenira Barros, 46, que foi tomar a segunda dose no Cassazum, no bairro do Marco, pensando na proteção de todos. “É uma forma de assegurar que não vou contrair esse vírus, mas também de cuidar do meu esposo, que é idoso, e da minha família”, disse. A dona de casa Silvia Soares, 42, foi com a mesma intenção. “Ao me vacinar sei que estou me protegendo e, também, aos nossos entes queridos. É uma forma de evitar a forma mais grave da doença. Não perderia por nada esse dia”, frisou.

Para o administrador de empresas Marcelo Brito, 42, que procurou o ponto de vacinação localizado no Shopping Bosque Grão-Pará, no bairro do Mangueirão, é fundamental aproveitar a oportunidade de tomar a segunda dose. “Somente assim poderemos ficar mais tranquilos e, quem sabe, conseguir voltar para a nossa realidade de antes. Aconselho a todos que têm essa chance que venham aos postos e se vacinem”, afirmou.

Balanço – O resultado alcançado nesta semana é reflexo do trabalho incansável de servidores do município, voluntários e parceiros que trabalham diariamente na missão de vacinar pessoas. A coordenadora do ponto de vacinação do Shopping Bosque Grão-Pará, Rosi Gomes, avalia esses dias como produtivos. “A população está se conscientizando que é necessário se imunizar e ficando mais informada, mas ainda há aqueles que esquecem ou perdem o calendário por motivos fúteis. O balanço que fazemos é muito positivo e de grande valia para a nossa população”, assinalou.

O diretor de Vigilância em Saúde da Sesma, Cláudio Salgado, considerou um êxito a semana que se encerrou. “Mostramos que Belém tem capacidade de fazer a vacinação de mais de 100 mil pessoas por semana. Isso significa que, em dois meses e meio, teríamos condições de vacinar toda a nossa população, mas dependemos da chegada de vacinas para isso”, explicou.

Segundo o diretor, Belém ainda precisa avançar na aplicação das duas doses, que hoje alcançam apenas cerca de 30% da população. Para chegar a 60% até o fim de outubro, é necessário vacinar mais 500 mil pessoas. “Temos capacidade instalada para fazer com tranquilidade 25 mil pessoas por dia nos nossos 26 pontos de vacinação. O que nos segura ainda é a falta de mais vacinas. Essa semana que passou tínhamos um bom número, o que nos permitiu avançar”, conclui.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom