Belém finaliza preparativos para receber turistas no Círio 2023

Com a chegada do mês de outubro, as expectativas para o início da festividade nazarena tomam conta da cidade de Belém. Porém, além dos fiéis que residem na capital paraense, muitos outros romeiros se deslocam em peregrinação vindos de outros municípios do Pará, de outros estados e até mesmo de outros países.

Para receber o contingente de turistas que visitam a cidade no período da celebração do Círio de Nazaré, é necessário um planejamento que exige um trabalho contínuo para receber todos os turistas que chegam à capital da COP-30 e vivenciar a demonstração de fé do povo paraense.

Turismo – A Prefeitura de Belém trabalha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Belemtur), com o objetivo de garantir uma boa acolhida às pessoas que deverão visitar a cidade ao longo da quinzena da festa realizada para homenagear Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira do povo paraense.

Oferecer uma cidade acolhedora e preparada para bem recepcionar quem chega a Belém para viver o Círio de Nazaré é a meta da Belemtur. O secretário municipal de Turismo, André Cunha, informa que a festividade dedicada à Nossa Senhora é o evento de maior divulgação turística de Belém e, por esse motivo, a Prefeitura se dedica ao Círio de Nazaré, considerando que a festa religiosa injeta um alto valor na economia da capital.

“Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), a estimativa é que neste ano, em comparação ao ano passado, sejam injetados $150 milhões a mais na economia local”, informa o titular da Belemtur.

Ainda segundo estimativas oficiais, o número de turistas que virão a Belém prestigiar o Círio 2023 deve ser maior que o número dos que compareceram à edição de 2022. “Este ano, o Dieese aponta que haverá, aproximadamente, a chegada de 80.000 turistas nacionais e internacionais a mais que o ano passado”.

Ações – A Belemtur vai atuar ao longo da programação do Círio 2023 com Pontos de Informação Turística (PITs), que vão ser instalados estrategicamente em vários espaços da cidade, servindo de apoio aos visitantes.

“Esses pontos vão se estender do Aeroporto até o Mangal das Garças, passando pelo Terminal Rodoviário, Terminal Hidroviário Ruy Barata, Ver-o-Rio, Basílica de Nazaré e Estação das Docas”, comentou o gestor.

Texto: Estagiário Douglas Borges, sob supervisão da jornalista Cleide Magalhães.

Texto: Douglas Borges

Fonte: Agência Belém/Foto: Janaina Ariela/AScom Belemtur