Belém ganhará o Boulevard da Gastronomia e terá prédios históricos restaurados

A prefeitura de Belém realizou, na quinta-feira, 10, uma visita técnica à praça dos Estivadores, localizada no Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina, em Belém. O local irá sediar o projeto do Boulevard da Gastronomia – que será um grande corredor gastronômico -, idealizado pela prefeitura de Belém e com atuação de seis secretarias.

O prefeito Edmilson Rodrigues destacou a importância do projeto para a gastronomia e para o comércio local, uma vez que a capital paraense recebeu o título internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Unesco.

“Estamos em uma parte importante do centro histórico de Belém, a começar pelo Boulevard Castilho França, onde será implantando o Boulevard da Gastronomia. Trata-se de um grande espaço em que o comércio e a gastronomia popular – que vai desde a vendedora de tacacá, de tapioquinha, da maniçoba, até a vendedora de peixe frito – terão espaço para mostrar o seu trabalho, além também do envolvimento de grandes e médias empresas, que serão valorizadas”.

O projeto está orçado em aproximadamente R$ 5 milhões de reais e tem o objetivo de movimentar a economia, o turismo e a gastronomia popular.

INVESTIMENTO

O secretário municipal de Urbanismo (Seurb), Deivison Alves, explicou que o projeto está sendo construído para que seja feita a licitação da obra. “Agora, é um momento de visitas, onde os técnicos estão fazendo todas as medições, para que sejam elaborados os projetos finais e depois licitado”, disse o secretário. Segundo ele, o recurso é resultdo de empréstimo da prefeitura para ser aplicado no local.

O coordenador municipal da Belemtur, André Cunha, explica que o projeto se torna mais grandioso, porque ele vem somar-se ao entorno do centro histórico, que é uma área extremamente valorizada da capital paraense. “Então, é um projeto extremamente importante da prefeitura de Belém, que será feito com recurso do tesouro municipal e que irá encher ainda mais de orgulho, os moradores de Belém”, ressalta o coordenador.

VITRINE

Para o empresário Ricardo Gluck Paul, é uma iniciativa que serve de vitrine para os produtores e empreendimentos da cidade. “É um projeto fundamental, até porque, Belém é a cidade criativa da gastronomia. Então, ter um espaço como esse, será de extrema relevância para o turismo gastronômico, para a população e para nós empresários. Estamos muito satisfeitos com essas iniciativas. A Prefeitura está de parabéns”.



A cultura paraense só tem a ganhar, afirma o músico Junior Soares, coordenador do Arraial do Pavulagem. “Qualificar um espaço público para atender a gastronomia, valorizar o patrimônio histórico e fortalecer a cultura popular, é tão saudável para nós artistas, que fazemos isso, quanto para o desenvolvimento do turismo”.

PRÉDIOS HISTÓRICOS

Durante a visita técnica, o prefeito de Belém, secretários, vereadores e a comissão técnica do Boulevard da Gastronomia fizeram um circuito por vários prédios históricos da cidade, pois a meta é viabilizar a reforma desses casarões.



“Em 2022 várias obras serão realizadas, como o Palacete Pinho, a antiga sede da Fumbel na praça da Sé, a Sefin, o Museu de Arte de Belém (Mabel), o palacete Antônio Lemos”, afirmou Edmilson Rodrigues.

MONUMENTO ARQUITETÔNICO

O prefeito ainda garantiu a entrega de umas das obras mais importantes para a capital do paraense. “Em breve iremos inaugurar o mais importante monumento arquitetônico, de valor histórico e cultural, que é o Palácio Antônio lemos. Ele vai ser devolvido à população com uma reforma completa. Isso são algumas das ideias novas para recuperar a memória, valorizar o patrimônio histórico, afirmar a identidade da cidade, dando um passo para o futuro, para revolucionar Belém”.

Promover ações que visam resgatar a história de Belém é uma iniciativa que irá garantir benefícios para todos, seja para a população, como para o meio do empreendedorismo econômico.

VALORIZAÇÃO

“É muito importante que a gente estabeleça uma política, não só de valorização do centro histórico, mas de diálogo com a nossa memória, com os trabalhadores e com toda a cidade. Dessa forma, iremos trazer para cá não só o turismo, mas o desenvolvimento da economia, por meio de obras e iniciativas”, explicou o presidente da Fumbel, Michel Pinho.

Imagens: Agência Belém