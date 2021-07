BELÉM- Homem veio dos Estados Unidos e está internado com suspeita da variante Delta, da Covid-19

Um homem que chegou em Belém procedente dos Estados Unidos foi confirmado com Covid-19 e é suspeito de ser o primeiro caso da variante Delta do coronavirus no Pará. Um laboratório de referência, o Instituto Evandro Chagas, está testando uma amostra do paciente. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), o paciente está internado em um hospital particular em total isolamento.

O paciente mora nos EUA, veio para cidade dia 18 de julho e começou a apresentar sintomas quatro dias depois, com dor de garganta, tosse e desconforto respiratório, precisando ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva. A esposa dele também apresentou febre, cefaleia, vômito e mialgia e foi orientada a manter o isolamento.

Após constatar contaminação pela Covid-19 no homem, o Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen) enviou amostra para O Evandro Chagas para sequenciamento genético, confirmar ou descartar se trata-se da nova cepa, uma das mais agressivas da Covid-19 e com maior poder de contaminação.

A infectologista Helena Brígido postou em sua conta no Facebook um alerta sobre o caso, dando como fonte o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), da Sespa. Também há suspeita de que quatro pessoas que chegaram em um navio vindo do Maranhão estariam contaminados com essa variante Delta, mas isolados dentro do navio.

VER-O-FATO / Por: Paulo Jordão