Belém imuniza nascidos em 1984 e 1985 nesta sexta-feira: saiba mais

A chegada de mais doses de vacina faz com que a prefeitura de Belém continue aumentando o público imunizado contra a covid-19. Nesta sexta-feira, 2, é a vez de vacinar com a primeira dose as pessoas nascidas nos anos de 1984 (37 anos) e 1985 (36 anos). Junto desses, também serão vacinados os moradores da ilha do Combu que têm de 18 a 59 anos com a primeira dose e pessoas de 70 anos ou mais com a segunda dose.

Para se vacinar é preciso levar o RG, CPF, Cartão do SUS (opcional) e comprovante de residência de Belém. A vacinação ocorrerá em 25 postos espalhados pela cidade, no horário de 9 às 17 horas.

É bom que ressaltar que no período da tarde, a partir das 14 horas, as filas costumam ter menos gente e, portanto, a imunização é mais rápida. Pontos como nos shoppings costumam ter menos procura.

Os postos de vacinação são:

Boulevard Shopping; A pé; Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica; A pé; Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco; A pé; Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural; A pé; Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha; A pé; Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor; A Pé; Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá; A pé; Escola Rosalina Cruz, Sen. Lemos, 3430 – Sacramenta; A Pé; Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia; A pé; FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; A pé; FUNBOSQUE; A pé; Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; A pé; Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; A pé; Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148 Icoaraci: Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta

Grossa; A pé; Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro; A pé; Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá; A pé; Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51; A pé; Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998; A pé; Shopping Bosque Grão-Pará; A pé; Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358; A pé; UNAMA Parque Shopping. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287; A pé; UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto; A pé; Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). A pé

Fonte: Ver-o-Fato / Por Emanuel Maciel