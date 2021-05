Belém inicia negociações para adquirir vacina cubana contra covid-19, diz site

O imunizante está na fase 3 de ensaios clínicos. A vacina Soberana ainda não foi aprovada pela Anvisa

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, anunciou nesta quarta-feira (5), que a prefeitura de Belém iniciou as negociações para adquirir a vacina Soberana. O imunizante contra covid-19 foi desenvolvido por cientistas de Cuba, mas a vacina Soberana ainda não foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As informações são do jornal Fórum Onze e Meia.

“Foram iniciadas conversas nos últimos dias entre o governo de Belém e a embaixada de Cuba. Deve haver uma reunião nos próximos dias para discutir a aquisição da vacina Soberana, que é uma alternativa a mais para imunizar o povo brasileiro”, explicou Juliano.

O imunizante está na fase 3 de ensaios clínicos. Esta é a última, antes da sua aprovação, explica o jornal El País. A expectativa é que, dentro de poucos meses, Cuba terá a primeira vacina latino-americana contra a covid-19.