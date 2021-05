Belém inicia neste sábado a vacinação de profissionais da educação contra Covid-19

Serão imunizados os trabalhadores que atuam no ensino infantil e educação especial. Os locais ainda serão definidos.

A vacinação para profissionais da educação começa no sábado (29), em Belém. Neste primeiro momento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), serão imunizados os trabalhadores que atuam no ensino infantil e educação especial. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (25), depois que técnicos do Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS) se reuniram com representantes da categoria.

Belém dispõe, no momento, de 5.515 doses de Astrazeneca, repassadas pelo governo do Pará, para a vacinação específica deste grupo, um quantitativo que marca o início da vacinação deste público.

Serão imunizados trabalhadores de escolas públicas ou privadas. Ao se dirigires aos pontos de imunização, eles deverão apresentar o contracheque e uma declaração com o nível de ensino em que atuam, para receberem a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. O documento deve ser emitido pela escola. Também será necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém.

Locais ainda serão definidos

A reunião que definiu o encaminhamento da vacinação dos trabalhadores da educação contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semec), do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp), Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará de Belém (Sintepp Belém) , Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Pará (Sinepe) e do Sindicato dos Professores da Rede Particular no Estado do Pará (Sinpro-PA).

Nesta quarta-feira (26), o grupo se reúne novamente para definir os detalhes finais da vacinação de profissionais da educação, como os locais de atendimento em que eles receberão a primeira dose do imunizante.