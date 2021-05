Belém integra fórum sobre a participação das cidades na transformação do Brasil

Entre os meses de maio e junho o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Cidades da Fundação Perseu Abramo realizará uma série de debates sobre a participação das cidades na transformação do Brasil. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da primeira mesa que ocorreu nesta terça-feira, 04.

“Não é mais possível que nós aceitemos um processo de reconstrução nacional sem um plano nacional para o desenvolvimento urbano e que realmente coloque em prática o que está previsto no estatuto da cidade e no estatuto das metrópoles, que é a necessidade de termos um plano nacional, planos regionais, inclusive as regiões metropolitanas e os planos diretores”, destacou Edmilson. Para ele, é necessário que haja uma “unidade de todas as forças que têm compromisso com esse futuro justo, ecologicamente equilibrado e democrático”, para colocar em prática o plano nacional e assim diminuir as desigualdades estruturais no País.

Durante o encontro o gestor municipal também destacou a importância da participação popular neste processo, de forma que a população possa discutir o projeto de desenvolvimento urbano da cidade.

O encontro virtual também contou com a participação do ex-prefeito de São Paulo e presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, Fernando Haddad (PT). “Sem a participação ativa do governo federal, com um orçamento muito bem ajustado para as necessidades das metrópoles, nós não vamos conseguir fazer as reformas urbanas necessárias para trazer qualidade de vida para essa população, nós não vamos conseguir reconstruir o Brasil”, pontuou Haddad.

Os encontros promovidos pelo NAPP Cidades buscam pensar propostas de políticas públicas de âmbito nacional que possam proporcionar melhores condições de vida à população. Além do prefeito Edmilson Rodrigues e de Fernando Haddad, participaram do encontro Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro (DEM), Moema Camacho, prefeita de Lauro de Freitas (PT-BA) e ainda a ex-secretária executiva do Ministério das Cidades, Ermínia Maricato.

Por: Juliana Brito

Fonte: Agência Belém