Belém lança o programa Ver-a-Tech e amplia educação digital e inclusiva

Nesta terça-feira (09), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), irá lançar o Programa Ver-a-Tech, sob a coordenação do Núcleo de Informática Educativa (Nied), vinculado à Semec.

O Ver-a Tech é destinado aos estudantes do Ensino Fundamental do 5° ao 9° anos e também os da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), para ampliar o acesso às novas tecnologias aplicadas no âmbito da Educação na rede municipal de ensino e fortalecendo a inclusão digital e facilitando a aprendizagem, em particular, da Matemática, cálculo e raciocínio lógico de forma mais atrativa.

Ele será desenvolvido com a metodologia pedagógica denominada Edutech Amazon, que traz diversas ferramentas como o Matematicando, Miritiboard VR, Laboratório Maker, além da implantação da plataforma digital Google for Education, visando atender toda a rede municipal.

A ideia é usar como metodologia as atividades propostas pelo Matematicando serão realizadas por meio do livro A Nova Tabuada Matematicando e de um aplicativo, seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica. Os óculos MiritiBoard VR – feitos da fibra do Miriti/Buriti – aliado ao aplicativo Aluno VR para celular, garantem a imersão de estudantes e professores em diferentes ambientes virtuais do mundo, tornando o processo de ensinar e aprender muito mais interessante e atrativo.

Por meio da realidade virtual (RV) os visitantes conseguem visitar diferentes lugares, enxergando o mundo com outros olhos. A ideia é que a partir do mapeamento de lugares diferentes, seja possível conhecer novas culturas estabelecendo uma excursão na aprendizagem de conteúdos curriculares diversos.

Ainda de acordo com informações o programa tem como suporte o Laboratório Móvel Maker Miritiboard, um carrinho móvel que traz smartphones com os aplicativos já instalados e configurados além de óculos de realidade virtual feitos de Miriti, batizado de Miritiboard VR. Os carrinhos podem ser montados com até 40 dispositivos celulares, de acordo com a necessidade da escola.

Com o Miritiboard VR o estudante terá acesso ao aplicativo “GeoMeta: Aprenda Geometria no Metaverso”. O aplicativo utiliza inteligência artificial (IA) para simular e replicar ambientes virtuais de aprendizagem tridimensionais (3D), assim como reconhecer padrões em streaming nos ambientes de realidade virtual (VR) e aumentada (AR), criados a partir de cenas e objetos do nosso dia a dia e de paisagens e contextos da Amazônia.

Há também a Plataforma Google Workspace for Education, que possibilita a criação de e-mail para a rede com maior espaço na nuvem, criação de site personalizado e outras ferramentas de gestão simplificada, além do suporte técnico 24 horas.

