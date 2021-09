BELÉM – Mas aparece cada uma: sujeito veste roupa muçulmana e exibe arma de brinquedo. Vídeo

Na manhã deste sábado, 11, diversas pessoas registraram em vídeo e fotos um homem com vestes muçulmanas e com arma de brinquedo que passeava por diversos pontos do centro de Belém, como as Avenidas Doca de Souza Franco e Nazaré.

Segundo informações, seu nome seria Michel, bastante conhecido pela área do Comércio por andar sempre fantasiado. Se era brincadeira ou o homem tem algum problema mental, nas redes sociais o fato gerou críticas.

Apesar de muitas pessoas levarem no bom humor, a maioria está achando um desrespeito pelo fato de acontecer em pleno 11 de setembro, data que relembra os 20 anos dos ataques terroristas contra os Estados Unidos, comandados por Osama Bin Laden, que resultou em mais de 3 mil mortos ao atingir as torres gêmeas e o Pentágono.

Segundo essas críticas, o homem estaria querendo passar a ideia de que seria um terrorista, para assustar pessoas no centro de Belém. Há comentários cobrando intervenção policial.

Em Belém, é assim: do céu, do rio e da terra pode surgir o que você imaginar.

Veja o vídeo:

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Divulgação