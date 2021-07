Belém não terá vacinação contra Covid-19 para público em geral nesta terça, 13

Somente profissionais da saúde e ribeirinhos da ilha do Combu devem receber a segunda dose da imunização.

A vacinação contra Covid-19 está suspensa para a população geral nesta terça (13). O anúncio foi feito na noite desta segunda pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

De acordo com a secretaria, serão vacinados apenas profissionais da saúde do Hospital Jean Bitar, que devem receber a segunda dose da AstraZeneca no próprio hospital, entre 9h e 13h.

Também devem ser vacinados moradores da ilha do Combu, das 9h às 17h, com a segunda dose da vacina da CoronaVac.

Belém aplicou, até esta segunda, 670.814 doses na primeira imunização; 253.451 na segunda dose, totalizando 924.265 doses aplicadas.