Belém oferece diversas opções de lazer nas férias

Para quem prefere ficar na capital paraense e aproveitar as férias escolares com a família neste mês de julho, a Prefeitura Municipal de Belém oferece diversas alternativas de lazer, como as praças, o Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves e outros pontos turísticos da cidade como opções de entretenimento e apreciação de um pedaço da Amazônia.

A dica é aproveitar todos os espaços, sem esquecer as medidas de segurança contra a pandemia da Covid-19, como uso de máscara, uso de álcool em gel e distanciamento entre as pessoas.

O Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco, é uma boa alternativa para levar as crianças, que poderão desfrutar da fauna e flora, e dos 430 animais de 29 espécies catalogadas pelos profissionais do espaço, que funciona de quarta a domingo, das 9h às 16h.

A entrada custa valor simbólico e aceita também carteirinha de estudante e oferece gratuidade para crianças, até 6 anos de vida, e para os idosos, a partir de 60 anos. É importante ressaltar que, por causa do cenário pandêmico, o acesso ao Bosque só é permitido com o uso de máscaras, com medição de temperatura e utilização de álcool gel na portaria.

Praças de Belém são também alternativas

Outra opção de lazer são as praças da capital paraense, como a centenária Batista Campos, localizada no bairro com o mesmo nome. Ela possui quase três mil metros quadrados de área construída. O acesso ao logradouro é tranquilo, pois está no quadrilátero formado pela Avenida Serzedelo Corrêa, Rua dos Mundurucus, Rua dos Tamoios e Travessa Padre Eutíquio.

A Praça da República também entra nesse roteiro. Situada entre o bairro de Nazaré e Campina, no centro de Belém, conta no seu entorno o Teatro da Paz e barraquinhas de comidas e artesanatos aos domingos.

No final da tarde, crianças e adultos têm como opção o Complexo do Ver-o-Rio, localizado na Avenida Pedro Alvares Cabral, no bairro do Umarizal, para contemplar o pôr-do-sol, apreciar a baía do Guajará e andar no laguinho de pedalinho. No local, as pessoas podem curtir também as tradicionais comidas típicas do Pará, como o tacacá e a maniçoba vendidos nas barraquinhas e quiosques.

A Praça Milton Trindade, conhecida como “Horto Municipal”, oferece também à população espaço de lazer. Nele, conta-se com restaurante e parquinho, no período de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Após esse horário, somente o restaurante segue aberto até às 22h. O Horto Municipal fica localizado na Rua dos Mundurucus, no bairro da Batista Campos, com entrada gratuita.

Para quem gosta de aproveitar as férias, mas não deixa de lado a prática do esporte, a dica é o Portal da Amazônia, bem no limite entre a Cidade Velha e o bairro Jurunas. O lugar possui equipamentos de ginástica, área de passeio, estacionamento e ciclovia.

O espaço também é muito procurado pelos amantes de corrida de rua. Para curtir a febre dos patins nos anos 80, pode encontrar no Portal o serviço de aluguel de patins e se divertir enquanto aprecia a beleza da orla

Agência Belém / Texto : Danielle Bastos