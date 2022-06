Belém oferece muita opção de lazer para o romantismo dos Namorados

A capital paraense tem um leque de opções para que os casais namorados possam passar este romântico domingo, Dia dos Namorados, e com opções financeiras para todos os gostos e bolsos. Há casais bem avançados, outros mais calmos; outros, totalmente calmos, ou muito agitados. Seja como for, Belém, a Metrópole da Amazônia, tem seus encantos para encantar e cantar, para seduzir, namorar e enamorar.



Vamos começar pelo complexo do Ver-o-Peso, com sua imensa praça de alimentação, artesanato, cheiro do Pará e o devaneio das águas barrentas da Baía do Guajará. Tem peixe frito com açaí, maniçoba e as comidas convencinais com preços a partir dos dez reais. Lá mesmo, na seção de artesanato, há muitas opções de presentes meigos, lindos e com preços bem módicos. O Veropa, como se diz, é a cara do Pará, a cara de Belém, o começo de tudo. Um bom passeio pra quem quer redescobrir a cidade que, a cada diz, tem um jeito meigo e a transmitir algo diferente.

Mais adiante, tem o Complexo Feliz Lusitânia, com seus museus, suas igrejas da era Antônio José Landi, o arquiteto italiano que assina muitas das lindas construções existentes na nossa Belém colonial.

Andar a pé, a conversar com a pessoa amada, parece uma opção bem tranquila, sadia e barata de se buscar a felicidade.

Ah, mas o casal quer algo mais reservado… A Estação das Docas, também próximo ao Veropa, tem restaurantes, lojas, artesanato e muitos locais para que cada um fique a conversar sob a sombra das árvores como açaizeiros em locais belíssimos também às margens da Baía do Guajará. De noite sempre ocorrem shows, tem teatro, uma infinidade de coisas. A entrada é franca, com apresentação da carteira de vacinação contra a covid-19.



Saído dessa área, temos o Mangal das Garças, para um encontro com a natureza, onde tudo se pode observar. Lá dentro há muitas opções, algumas pagas para ingressar, mas a entrada principal é franca. Fica às margens do lendário Rio Guamá com sua águas barrentas e de frente para outros paraísos de Belém, como as ilhas do Combu, dos Papagaios etc. As garças fazem o som para os namorados.



Também nas margens do Rio Guamá está o Portal da Amazônia, com um quilômetro de orla bem cuidada, ar puro e tranquilidade com água de coco, sorvete, brinquedos e muitas guloseimas. Vai da Cidade Velha até a divisa com o populoso bairro do Jurunas.



PRAÇAS

As praças da República e Batista Campos são outras pedidas de grande movimentação e importância. Pontos turísticos dos mais frequentados da capital paraense, também com seus encantos e vantagens para todos os gostos e bolsos. Neste domingo, em especial, quem desejar, pode passar o dia todo na feira em torno da Praça da República, que oferece de tudo, desde comida, sebo de livros, discos, CDs, DVDs, artesanato, caricaturas feitas na hora e um montão de novidades em confecções, óculos, enfeites, shows musicais ao vivo, teatro, capoeira, feira de adoção de cães e gatos… É tanta coisa que não dá pra enumerar tudo.



A Praça Batista Campos também tem água de coco, guloseimas e um ambiente voltado para a natureza, cheio de garças; ponto maravilhoso para selfies e fotos. Para quem gosta de beleza e ecologia, é o local certo.



OUTROS

Há, ainda, a Basílica Santuário de Nazaré, com a Praça Santuário, lojas e uma porção de novidades; o Museu Paraense Emílio Goeldi, recentemente reaberto para visitação, além do Parque Ambiental do Estado, no bairro do Curió-Utinga, que é para quem gosta de estar em contato com a natureza de forma radical. No Parque estão os dois grandes mananciais de abastecimento de água de Belém, os lagos Água Preta e Bolonha. O local é aberto das 6h às 17h.

Icoaraci…Ah, Icoaraci! O distrito de Belém onde a população sonha que o local se transforme em cidade.



Icoaraci tem uma linda orla cheia de restaurantes e lojas, venda tradicional de água de coco, sorvete e uma feira de artesanato de dar vontade de frequentar, além da praia de areia vermelha, cheia de barracas onde o peixe frito é a pedida. Icoaraci é margeado pela Baía do Guajará, Baía do Marajó e Rio Maguari. Fica bem de frente para a Ilha de Cotijuba, outro ponto de grande frequência de visitantes que para a ilha seguem no sentido de curtir as praias e aproveitar as delícias do lugar com seu exotismo.

Há muitas outras coisas, mas esta matéria tem o objetivo de abrir o apetite de amor para os casais namorados e, também, para os solitários enamorados.



Roberto Barbosa

Editor

Imagens: Nazaré Sarmento