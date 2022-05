Belém oferta várias opções para um passeio sadio neste Dia das Mães

Passar o dia com a mulher mais importante de sua vida é algo que merece escolhas especiais, desde o local de passeio como também o cardápio. Neste domingo, 08, Dia das Mães, a capital paraense oferece um leque bem grande de ambientes onde os filhos poderão levar suas mães. A Estação das Docas terá programação especial neste domingo, com entrada franca a partir das 10h, mas está aberto o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Polo Joalheiro São José Liberto, o Mangal das Garças, o Parque Ambiental do Estado, além das já conhecidas Praças da República e Batista Campos; o Porto Futuro e o Portal da Amazônia.



Na Praça da República, a tradicional feira tem um leque de opções de presentes, guloseimas, novidades, shows com bandas de músicas, pinturas, caricaturas ao vivo, vendas de livros, revistas, vinil e CD, sebo, adoção de cães e gatos e uma série de coisas. A feira se estende das 8 às 18h.



Quem deseja um passeio mais tranquilo, pode se deslocar até a Praça Batista Campos, um local lindo para um passeio e contato direto com a natureza, o evoaçar das garças, peixes ornamentais nos chafarizes, água de coco e muitas guloseimas. O mesmo se verifica no Portal da Amazônia, às margens do lendário Rio Guamá, nos bairros da Cidade Velha e Jurunas.



RADICAL

Um lazer radical? Bem, vamos então ao Parque Ambiental do Estado, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, onde há lanchonetes, um contato direto com a natureza, um passeio por perto dos lagos Água Preta e Bolonha, que são os mananciais de água da capital paraense, além das trilhas. Passeio de bicicleta é uma pedida e tanto para quem quer aventura e silêncio.

Aberto recentemente, o Museu Paraense Emílio Goeldi mostra as belezas da fauna e da flora, com animais exóticos, tipo onças, cobras, macacos, pássaros das mais variadas cores, jacarés e tudo o mais. Aí algumas opções, agora é com cada filho e feliz Dia das Mães.



Reportagem: Roberto Barbosa

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar