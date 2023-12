Belém participa de encontro nacional sobre planos municipais de redução de riscos e desastres

Atendendo a convite do Ministério das Cidades (MCid), por meio da Secretaria Nacional de Periferias (FNP), a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) da Prefeitura de Belém participou, em Brasília, do I Encontro Nacional sobre os Planos Municipais de Redução de Riscos e Desastres que reuniu vinte cidades brasileiras convidadas, entre elas a capital paraense.

Planos de ação para melhor atender a população em caso de fenômenos naturais como erosão, alagamentos, inundações, estiagem e seca, foram debatidos durante o encontro realizado nos dias 13 e 14 de dezembro.

A realidade de cada município e as políticas adotadas quando o assunto é o combate a riscos e desastres, bem como os graus de riscos também foram assunto do encontro, que contou ainda com a participação de universidades brasileiras.

De acordo com o presidente da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa,“a participação de Belém nesse encontro do Ministério das Cidades foi muito importante e interessante, pois tivemos a oportunidade de partilhar conhecimento para o aperfeiçoamento do nosso plano municipal de riscos”.

O titular da Defesa Civil também destacou o plano municipal de riscos que está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Belém, citando a contratação da principal associação mundial de governos locais e subnacionais dedicados ao desenvolvimento sustentável, o Iclei (Governos Locais pela Sustentabilidade) para fazer o levantamento de áreas de riscos e desastres na cidade.

Articulação

A prefeitura de Belém integra a Comissão Permanente de Cidades Atingidas ou Sujeitas a Desastres (Casd) da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que tem como objetivo acompanhar, de forma permanente, situações relacionadas a desastres junto aos órgãos responsáveis para promover alternativas, programas e políticas de assistência e enfrentamento.

A comissão também objetiva articular com o governo federal para auxiliar as cidades em políticas públicas de prevenção a desastres.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ag Belém