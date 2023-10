Belém participa do Encontro Nacional dos Municípios, que vai reunir gestores de todo o país em Brasília

A Prefeitura de Belém vai participar do IV Encontro Nacional de Municípios, que será realizado entre os dias 7 e 9 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O evento é uma realização da Associação Brasileira de Municípios (ABM) e vai reunir prefeitos, prefeitas e gestores públicos das cinco regiões do Brasil. Entre eles, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Debates importantes

“A ABM é a mais antiga associação municipalista do Brasil, com mais de 70 anos. Os colegas prefeitos do Pará e de todo o Brasil estão convidados. Lá serão debatidos temas de interesse dos municípios, com a presença de várias autoridades municipais, como também de vários ministros de Estado. Questões essenciais para a manutenção dos programas dos municípios serão debatidos. Compromissos do governo federal serão assumidos com os municípios, entre os quais recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS”, explicou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Todos os gestores municipais podem participar. Serão três dias de programação, onde o foco são as trocas de experiências na construção de uma melhor gestão para as prefeituras brasileiras.

Ministérios

O Encontro também contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha.

Para realizar essa aproximação do Governo Federal com as prefeituras, os ministérios estarão presentes no evento com mesas de atendimento aos gestores municipais e também para tirar dúvidas sobre programas que podem ser adicionados aos municípios. As inscrições para gestores ou público geral podem ser feitas na página do evento na internet.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação