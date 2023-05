Belém pode amanhecer sem ônibus na próxima quarta-feira

Rodoviários e patrões não chegaram a um consenso para avançar nas negociações e o resultado pode ser a deflagração de greve por tempo indeterminado já a partir da meia-noite da próxima quarta-feira, 10. A informação foi dada à noite de ontem, sexta-feira, 05, à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, pelos sindicatos dos Trabalhadores Rodoviários em Empresas de Transportes Coletivos de Passageiros de Belém – Sintrebel e dos Trabalhadores Rodoviários em Empresas de Transporte de Passageiros dos Municípios de Ananindeua e Marituba – Sintram.



Os rodoviários reivindicam reposição das perdas com a inflação, reajuste real e uma série de outros benefícios junto ao Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém – Setransbel e a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros da Região Norte – Fetranorte).



Conforme o sindicato patronal, as empresas de ônibus operam no vermelho devido aos altos custos com combustível, manutenção, impostos e demais encargos. Alegam que caiu muito o número de usuários por conta dos serviços de transporte alternativos, incluindo clandestinos e que a situação tem se agravado.



Desde o ano passado foi aberta concorrência pública para que empresas de ônibus se habilitem ao serviço, no entanto, as autoridades não obtiveram sucesso com a iniciativa.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar