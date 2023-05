Belém pode ter programa da ONU para capacitar jovens a tomar decisões internacionais sobre o planeta

Belém poderá receber um programa de capacitação para formar 100 jovens para ocupar espaços de decisões em nível internacional junto à Organização das Nações Unidas (ONU). A inserção da cidade no programa foi debatida na tarde desta segunda-feira, 8, no Gabinete Municipal, entre a Prefeitura de Belém e o Observatório Internacional da Juventude (OIJ).

O programa Favela Live capacita jovens lideranças pelo clima. É uma parceria do OIJ e das Organizações das Nações Unidas (ONU). O objetivo é potencializar para que a juventude da cidade consiga ocupar espaço de decisões em nível internacional junto ao sistema ONU.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que participou da reunião com o presidente da OIJ, Daniel Calarco, destacou a importância do protagonismo da juventude e citou o Fórum Permanente de Participação Popular “Tá Selado”, desenvolvido pela Prefeitura.

Protagonismo da juventude

“O protagonismo da juventude é fundamental e no Pará temos esse histórico. Criamos o ‘Tá Selado’, que garante a participação popular nas decisões da cidade. Lá tem o segmento da juventude, onde elegemos os prefeitos jovens da cidade”, explicou Edmilson.

O prefeito jovem eleito pelo “Tá Selado”, Denilson Alves, esteje presente à reunião hoje e falou com mais detalhes sobre o programa.

Segundo Daniel Calarco, a intenção é fortalecer o espaço da juventude no pais e, principalmente, na Amazônia. “Queremos fortalecer esse espaço para a juventude. Queremos construir essa ponte e ampliar com a juventude da Amazônia”. Todas as condições apontam para que o programa beneficie 100 jovens belenenses.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência belém/Foto: Ryssa Tomé/COMUS