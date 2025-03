Belém Por Elas: serviços de saúde e cidadania marcam 2ª edição

Segunda edição do programa ocorreu na manhã deste sábado (29), na Praça da República e contou com serviços como vacinação e consultas com clínicos geral

Como parte da segunda edição do programa “Belém Por Elas“, realizada na manhã deste sábado, 29, das 8h às 12h, na Praça da República, em Belém, a Secretaria de Municipal de Saúde (Sesma) ofereceu uma série de serviços gratuitos para a população, incluindo vacinação, consultas médicas e testes preventivos.

Representando a Sesma, Conceição Oliveira, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, destacou a importância da iniciativa. “Ofertamos vacinação, atendimentos de enfermagem, distribuição de autotestes de HIV e kits de prevenção, além de consultas com clínico geral. Em parceria com o Governo do Estado, conseguimos disponibilizar atendimentos nas especialidades de pediatria, geriatria e ginecologia. Preparamos nossas equipes para garantir um atendimento acolhedor, rápido e eficiente. Ficamos felizes porque a população sempre responde ao nosso chamado para essas ações de saúde e cidadania”, afirmou.

A diretora também ressaltou que a presença feminina foi predominante na ação. “A parceria com o Governo do Estado nos possibilitou ofertar consultas ginecológicas, uma das especialidades mais procuradas. Além disso, nas filas de vacinação, as mulheres se destacaram. Sabemos que muitas delas enfrentam jornadas duplas ou até triplas de trabalho, então, aos sábados, é o momento em que conseguem se cuidar”, pontuou.

Ao longo da ação, 146 pessoas passaram pelo atendimento de enfermagem, com aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Mais de 100 pessoas receberam atendimentos médicos, e foram distribuídos mais de 3.800 preservativos masculinos, 200 femininos e 300 autotestes de HIV, todos acompanhados de orientação especializada. No total, 500 doses de vacinas foram disponibilizadas, contemplando imunizações contra influenza, hepatite B, dT, tríplice viral, febre amarela, HPV e meningocócica ACWY.

As amigas Mayara Pereira e Camila Martins aproveitaram a oportunidade para atualizar a carteira de vacinação antes do trabalho. “Saímos mais cedo de casa com esse compromisso. Assim que soube da ação, compartilhei a informação com todas as minhas amigas. Afinal, devemos sempre estar atentas e cuidar da nossa saúde”, disse Mayara.

Já a dona de casa Marinalva de Souza, de 37 anos, levou a filha para participar dos atendimentos. “Essas ações são muito importantes. Assim que soube, convidei minha filha e viemos aproveitar os serviços. Agora, saio daqui com encaminhamentos médicos para meu check-up anual”, relatou.

Atividade física e saúde

E cuidar da saúde também significa se movimentar. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) marcou presença na ação com uma animada aula de fitdance, que contagiou o público presente. “É muito bom fazermos diferença na vida das mulheres, proporcionando atividade física a elas através de uma modalidade lúdica como a dança. Quem dança, é mais feliz”, disse a professora de Educação Física e instrutora da aula de fitdance na ação deste sábado, Cristina Queiroz, 54 anos.

A aposentada Aldenira Costa, de 68 anos, também elogiou a iniciativa. “A Prefeitura está de parabéns por colocar a mulherada lá em cima. Aproveitei para medir minha pressão arterial e mexer o corpo nesta aula de fitdance, que está um barato”, comemorou.

Para garantir ainda mais diversão, a aula contou com participações especiais: a Gatinha Tapioca, o Cãozinho Jambu e o Zé Gotinha e sua família, que animaram o evento e incentivaram a prática de atividades físicas entre os participantes.

Saúde Animal

Um dos espaços mais procurados durante a ação foi o dedicado aos pets. A Secretaria de Proteção e Defesa Animal (Sepda) disponibilizou 500 doses de vacina antirrábica para cães e gatos, além de realizar cadastros para castração e promover abordagens educativas sobre doenças zoonóticas.

A aposentada Telma Freire, de 65 anos, aproveitou o passeio na Praça da República para vacinar suas cadelas, Kiara e Biju, que ainda não tinham sido imunizadas este ano. “Estou sempre atenta à saúde delas. E hoje ainda tirei um tempinho para mim, fiz um teste de glicemia e consegui uma consulta com o clínico geral”, contou.

Além da vacinação, a Sepda disponibilizou um sistema de cadastro facilitado para protetores de animais e para castração. “Criamos um QR Code que direciona o tutor a um banco de dados, onde ele preenche as informações do animal. Depois, é chamado para o procedimento e recebe todas as orientações necessárias”, explicou a Secretária da pasta, Elizabete Pires.

Os cãezinhos Bolt, Lola, Logan e Lupita também aproveitaram a ação ao lado da tutora Hellen Celene, de 44 anos. “Essas ações da Prefeitura são ótimas porque contemplam todos nós. Nossa saúde está interligada à dos nossos pets. Agora, eles estão voltando para casa vacinados e com a castração agendada”, celebrou.

