Belém pretende fazer o plantio de 120 mil árvores até 2024

Belém é considerada uma das cidades com menos arborização no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, Belém possui apenas 22,4% de arborização, referentes a plantas em praças, canteiros, calçadas e outros.

Pensando em manter a cidade mais verde, a Prefeitura de Belém, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) pretende fazer o plantio de 120 mil novas árvores na capital do estado, até o ano de 2024.

A Lei nº 8.909, que estabelece sobre o Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém, destaca sobre o sistema de plantio de Áreas verdes da cidade, que apresenta critérios de expansão e manuseio sobre quanto, como e onde deve ser plantado ao tratar se da área urbana de Belém, Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro.

Foto: Agência Belém

Jornalista: Marina Moreira