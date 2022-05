Belém promove a 2ª Feira de Adoção de Cães e Gatos do ano neste sábado (28)

Eles são amigos, companheiros, fofinhos, ajudam a reduzir o estresse e ainda fazem a alegria da casa, quem tem animais domésticos, sabe muito bem como é a convivência com esses animais de quatro patas, que adoram brincar com seus donos. Para quem deseja ter um animalzinho e não sabe a onde procurar, é bom ficar de olho na feira de adoção de cães e gatos, que esta sendo promovido pela Prefeitura de Belém junto com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Serão 28 animais levados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado á Sesma. Todos os animais estarão prontos para fazerem parte de um novo lar. Pois eles já estão castrados, vermifugados e microchipados. O novo dono, recebe no ato da adoção, um certificado.

Para fazer a adoção, o candidato a tutor faz um cadastro com a equipe de médicos veterinários do CCZ. A ação é necessária para saber se o novo dono tem as condições necessárias para adotar um animal. O CPF do candidato também é apresentado para vincular o pet ao responsável.

Os cães e gatos foram resgatados das ruas de Belém pelo CCZ, dentro do projeto Animal Comunitário, que percorre entorno de igrejas, feiras e portos, entre outros locais. A 2° edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos, acontece neste sábado (28) no Centro de Controle de Zoonoses, no Parque Guajará, próximo ao Atacadão da Augusto Montenegro., no horário das 8h ás 14h.

Jornalista: Marina Moreira

Foto: Reprodução vetplus.vet