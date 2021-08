Belém promove ação social para pessoas em situação de rua

Hoje, dia 19 de agosto é comemorado o dia nacional da luta da população em situação de rua, e para fortalecer e ampliar as políticas públicas de melhorias parra essa população, a prefeitura de Belém por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) irar promover uma grande ação social integrada entre as secretarias municipais de Belém com objetivo de promover cidadania e garantir direitos através de abordagens sociais, acolhida humanitária, rodas de conversa, intervenção técnica, atividades recreativas, levantamento de demandas e escuta qualificada.

A ação será realizada hoje as 16h na praça Waldemar Henrique, o projeto propõe reunir as redes Socioassistenciais e demais secretarias. além de trazer oportunidades a inclusão dessa população nas políticas públicas de assistência, saúde, educação, habitação, cultura e renda dentre outros, com o objetivo de reduzir a situação de miserabilidade dessas pessoas e a desigualdade social no município de Belém.

Foto: Paraíba Master