‘Abastecimento de água está sendo normalizado’ em Belém e Ananindeua; diz Cosanpa

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, na manhã desta sexta-feira (9), que o abastecimento de água está sendo normalizado, em bairros de Belém e Ananindeua, de forma gradativa.

Em comunicado no Twitter, o órgão informou que o motivo do transtorno foram “problemas mecânicos” no Complexo Bolonha, mas que já foi resolvido.

O reservatório atende os bairros os bairros Batista Campos, Jurunas, Guamá, Cremação, Condor, Marco, Souza, Curió-Utinga, São Brás, Fátima, Canudos, Pedreira, Terra Firme, Telégrafo, Sacramenta, Barreiro, Marambaia, Souza e Val de Cans, em Belém, e ainda partes dos bairros Coqueiro, Atalaia e Guanabara, e dos Conjuntos Cidade Nova e Guajará, em Ananindeua.

