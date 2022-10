Belém realiza a 81ª Feira de Adoção de Cães e Gatos neste final de semana

No próximo sábado (22) a Prefeitura de Belém, vai realizar a 81ª Feira de Adoção de Cães e Gatos do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), no Parque Shopping, das 9h às 15h. A iniciativa é por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

A feira é uma forma de dar um novo lar para os PETs resgatados pelo CCZ das ruas de Belém. Em decorrência do alto percentual de cães e gatos abandonados na região metropolitana de Belém, o CCZ promove o programa de saúde animal, que viabiliza o resgate, bem como promove uma linha de cuidados como vacinação, castração e vermifugação. Além disso, esses PETs recebem microchips onde constam todas a suas informações.

O CCZ fica responsável pelo tratamento e adaptação dos animais para que eles possam participar das feiras e serem adotadas. Sendo assim, a feira tem o objetivo de diminuir a quantidade de animais abrigados no canil/gatil do CCZ, assim como proporcionar aos animais os cuidados necessários e oportunidade de convivência com uma família.

Interessados em adotar um animalzinho, o candidato a tutor faz um cadastro com a equipe de médicos veterinários do CCZ. O objetivo é saber se o novo dono tem as condições necessárias para adotar um animal. Na ocasião será necessário apresentar o CPF, para vincular o pet ao responsável.

Foto Reprodução Ilustração: Ascom Sesma