Belém realiza a IV Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres

A Coordenadoria Municipal da Mulher (Combel) realiza nos próximos dias 29 e 30 a Conferência Municipal de Política para as Mulheres, com o objetivo de prosseguir na defesa pelos direitos delas. O evento deste ano propõe uma discussão mais abrangente e marcada pela adesão de diversos segmentos, além da participação de movimentos sociais e da sociedade civil.

Movimentos de mulheres, incluindo as indígenas, prostitutas, LGBTQIA+, religiosas, negras e quilombolas, serão grupos prioritários na Conferência. A proposta é realizar intensas discussões sobre as garantias e avanços de direitos das mulheres: democracia, respeito, diversidade e autonomia.

Entre os eixos temáticos estão: “A política nacional para as mulheres: avanços e desafios e o papel do estado na gestão das políticas para as mulheres”; “Políticas públicas temáticas para as mulheres: avanços e desafios e enfrentamento às violências, saúde integral, trabalho, autonomia econômica, participação nos espaços de poder e decisão, educação para a igualdade e diversidade”.

Espaço Kids – As inscrições serão realizadas no local do evento, das 9h às 15h, na faculdade Esamaz que fica na Rua Municipalidade, no bairro do Reduto e terá início às 16h. Todas as mulheres podem participar e, pela primeira vez, o evento contará com o Espaço Kids, para que mulheres mães ou responsáveis por crianças possam participar.

Segundo a coordenadora da Combel, Lívia Noronha, é importante que as mulheres participem de eventos como esse. “As mulheres precisam participar das discussões sobre as políticas públicas que são prioritárias a elas. A última Conferência ocorreu em 2015, desde então a sociedade civil segue distante das decisões da gestão municipal. É importante que ouvirmos e debatermos com os segmentos e movimentos os rumos da nossa política”.

Ela ressalta, ainda, que o Conselho Municipal da Condição Feminina está inativo e precisa ser reativado, considerando que a Conferência Municipal de Política para as Mulheres pode reativá-lo ou indicar a necessidade da sua reativação, inclusive prevendo data para o início do processo eleitoral.

A expectativa é que, ao final do evento, sejam eleitas as delegadas que participarão da Conferência Estadual, para discutir políticas públicas às mulheres na esfera estadual.

Serviço:

As inscrições e credenciamento para a IV Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres serão no mesmo dia 29, quarta-feira, das 9h às 15h. A abertura será às 16h.

Texto: Danielle Bastos