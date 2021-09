Belém realiza a Jornada De Gratidão aos Povos Negros

O Dia Internacional Para Pessoas De Descendência Africana criada pela organização das Nações Unidas (ONU) é comemorado no dia 31 de agosto, pensando nesta data a Prefeitura Municipal de Belém realiza o evento a Jornada De Gratidão aos Povos Negros que aconteceu nesta última quinta-feira (09), no Teatro Margarida Schivasappa.

O evento contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues na qual pontuou a importância de relembrar das personalidades negras do país e do município de Belém, como Milton Santos o renomado geográfico brasileiro, o escritor brasileiro Bruno de Meneses e o mestre instrumentista Tó Teixeira.

A programação tem o apoio da secretaria municipal de administração (Semad), as coordenadorias de comunicação social (Comus) e Antirracista de Belém (Coant), Coordenação De Relações Internacionais (Corint) e Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), o evento que tem como obtivo trabalhar e promover mais políticas públicas para os povos negros, segue até novembro quando é considerado o mês da consciência negra.

Foto: Marcos Barbosa