Belém realiza campanha de rastreamento de hipertensos e diabetes e de atualização do calendário vacinal

A Prefeitura de Belém, através do instituto de Assistência dos Servidores de Belém (Iasb) vai realizar até o mês de novembro, nos prédios das secretarias municipais, a campanha preventiva de rastreamento de hipertensos e diabetes e de atualização do calendário vacinal.

A ação irá oferecer serviços, agendamento de consultas e panfletagem com o objetivo de sensibilizar e conscientizar os servidores sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes tipo II, e as formas de prevenção dessas doenças, que incluem consulta médica e atualização do calendário vacinal.

Até o período do mês de novembro serão desenvolvidas ações de verificação de pressão arterial, glicemia capilar, avaliação antropométrica e atualização das vacinas ( com disponibilização das vacinas DT, Hepatite B, Febre Amarela e Tríplice Viral).

Segundo o Iasb, as doenças como Hipertensão Arterial Sistema, diabetes e obesidade acometem uma parcela significativa da população e podem levar a várias complicações de saúde, como por exemplo, infarto e cegueira.

Nesse aspectos, as atividades educativas tem como objetivo ampliar os espaços de debate que estimulem os servidores a pensar na relação corpo e vida.

Veja o cronograma da campanha, por órgão municipal :

15/06 – Secretaria de Saneamento (Sesan), das 14h às 17h30;

29/06 – Secretaria de Urbanismo (Seurb), das 8h às 11h30;

13/07 – Superintendência de Mobilidade urbana (Semob), das 14h às 17h30;

27/07 – Secretaria de Meio Ambiente (Semma), das 8h às 11h30;

10/08 – Secretaria de Educação (Semec), das 14h às 17h30;

24/08 – Secretaria de Administração (Semad), das 8h às 11h30;

06/09 – Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), das 14h às 17h30;

21/09 – Secretaria de Habitação, das 8h às 11h30;

05/10 – Secretaria de Gestão e Planejamento (Segep), das 14h às 17h30;

19/10 – Secretaria de Finanças (Sefin) das 8h às 11h30;

01/11 – Secretaria de Economia (Secon), das 14h às 17h30;

16/11 – Secretaria de Saúde (Sesma), das 8h às 11h30.

