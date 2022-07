Belém realiza programação especial para celebrar o Dia Mundial de Proteção dos Manguezais

Nesta terça-feira (26) é celebrado o Dia Mundial de Proteção dos Manguezais. Os manguezais são áreas úmidas que ocorrem na transição entre ambientes marinhos e terrestres, sujeitos ao regime da maré.

Os manguezais possuem uma responsabilidade muito grande, já que combatem ás mudanças climáticas, contribuindo tanto na adaptação de seus impactos, como fixação de carbono.

Em Belém, será realizado uma programação especial a partir das 17h, no Solar da Beira, em alusão a data. A atividade faz parte da campanha “Julho Verde” e busca alertar para a importância dessas áreas, que estão vulneráveis a ameaças como desmatamento e poluição, acarretando na queda da qualidade de vida de comunidades costeiras e diminuição de recursos naturais, dentre outros impactos socioambientais.

A programação inclui uma roda de conversa sobre “A importância dos manguezais amazônicos”, com a participação de Willian Fernandes, do centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha (CEPNOR – ICMBio); “ Os trabalhos dos povos da maré e a manutenção do ecossistema”, com Patrick Passos, da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da pesca do Pará (Sedap); e o “Impacto das atividades humanas nos manguezais amazônicos e engajamento social”, com a oceanógrafa Raqueline Monteiro.

Acompanhe a programação completa

17h – Palestra e roda de Conversa



17h – 17:15h – “A importância dos manguezais amazônicos”, com Willian Fernandes, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha (CEPNOR – ICMBio)

17:15h – 17:30h – “Os trabalho dos povos da maré e a manutenção do ecossistema”, com Patrick Passos, da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap)

17:30h – 17:45 – “Impacto das atividades humanas nos manguezais amazônicos e engajamento social”, com Raqueline Monteiro

17:45h – 18h: Perguntas e Respostas

18h – Cine Mangue

Exibição das webséries “Mães do Mangue” e “Pesca para sempre – Manguezais e mudanças Climáticas e dos curtas metragens de animação “Manguezita e Júlia” e “Manguezais e mudanças climáticas” + debate

18h30 – Manifesto do Maretório

Leitura do Manifesto com Sandra Regina

19h às 21h – Atrações culturais

Videomapping com Kauê Bentes

Grupo Iaçá de carimbó

Caldo de Turu do Toró Gastronomia Sustentável

Foto: Enrico Marone