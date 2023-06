Belém recebe 50 médicos que atuarão em vários setores da Atenção Primária de Saúde

“Essa área da Atenção Primária é muito importante, porque tanto com a prevenção, tanto com a promoção, quanto com o tratamento de baixa complexidade, é a partir da atenção básica que o usuário pode ser encaminhado para o serviço de alta complexidade, especializado”, comentou a médica Núbia Marques, de 28 anos. A profissional faz parte dos 50 médicos do programa “Mais Médicos”, do Governo Federal, que reforçarão a rede municipal de saúde de Belém a partir do dia 3 de julho.

A cerimônia de acolhimento dos novos profisionais da saúde foi realizada na tarde desta quinta-feira, 29, na Sala Vicente Sales, na Fundação Cultural de Belém (Fumbel). Os médicos vão atuar em 35 unidades de Belém e dos distritos da capital, além de compor as equipes do “Consultório na Rua”.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da solenidade e destacou a importância da retomada do programa.

“Belém está recebendo 50 médicos que vão ajudar nessa atenção básica. Feliz pela volta do programa ‘Mais Médicos’ e também por Belém ser uma das primeiras cidades contempladas. É uma decisão de vida participar do programa. O ‘Mais Médicos’ mudou a saúde nacional”, destaca Edmilson Rodrigues.

Atuação em vários setores

Os 50 profissionais atuarão nas unidades de saúde, na área da Atenção Primária. Os médicos farão consulta, visita domiciliar, educação em saúde, procedimentos clínicos e educação permanente, atendendo a todos os ciclos de vida das famílias do território onde estarão inseridos, tais como: saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde do homem, planejamento reprodutivo, atenção a doenças negligenciadas, entre outros.

Parceria entre Prefeitura e governo Lula

Chamada para atuar pelo programa “Mais Médicos”, Juliane Ribeiro, de 27 anos, destacou a importância de a Prefeitura de Belém e o Governo Federal fortalecerem a Atenção Primária.

“É uma oportunidade única, não só para os pacientes, em ter o médico ali próximo em áreas que estavam realmente demandando, mas também para mim como médica, onde vou poder me profissionalizar e capacitar para atendê-los da melhor forma possível. Eu acho que a Prefeitura de Belém e o Governo Federal são ímpares na atenção primária porque fortalecendo esse setor nós conseguimos melhorar muita coisa no nosso serviço de saúde”, comentou Juliane.

Início em 3 de julho

Os médicos iniciam o trabalho na segunda-feira, 3 de julho. Nesta primeira chamada, foram convocados esses 50 médicos, na segunda serão chamados mais 12, para completar as 62 vagas destinadas a Belém.

A cidade de Belém foi um dos municípios priorizados pelo Ministério da Saúde na retomada do programa. Isso faz parte de uma estratégia da gestão municipal para intensificar a Atenção Primária e toda a rede municipal de saúde, e buscar até o final do ano preencher todas as vagas da Estratégia Saúde da Família.

Para o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Pedro Anaisse, é o momento de estruturar a Atenção Primária de Belém. “É um momento histórico para a saúde da nossa cidade. É um momento de estruturar da Atenção Primária, cobrindo e acolhendo a nossa população”, destacou Anaisse.

As unidades de atuação dos médicos do programa:

USF Agulha

USF Parque Guajará

USF Paracuri I

USF Paracuri II

USF Quinta dos Paricás

USF Tenoné II

USF Aeroporto

USF Carananduba

UMS Maracajá

USF Sucurijuquara

USF Fama

USF Fidélis

UMS Outeiro

USF Canal do Galo I

USF Canal do Galo II

USF Canal do Pirajá

USF CDP

USF Malvinas

USF Telégrafo

USF Vila da Barca

ENS Benguí

USF Cristo Redentor

USF Panorama XXI

USF Parque Verde

USF Pratinha I

USF Tapanã I

USF Tapanã III

UBS Portal da Amazônia

USF Radional

ESF Guamá

USF Água Cristal

UMS Águas Lindas I

USF Águas Lindas II

USF Paraíso Verde

UBS Castanheira

Equipes do Consultório na Rua.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS