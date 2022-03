Belém recebe a exposição da beleza do artesanato da região de Tohoku no Japão 

A partir do próximo dia 23 de março, o Museu de Arte Sacra em Belém vai apresentar a exposição itinerante “A Beleza do artesanato de Tohoku – Japão”, que marca o grande Terremoto e Tsunami ocorridos em 11 de março de 2011 na região nordeste do Japão.

O objetivo da exposição é de conhecer e reconhecer o distinto apelo das artes e artesanato de Tohoku, que engloba seis províncias: Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Yamagata e Fukushima. A iniciativa é do Governo do Estado do Pará, junto com o Consulado do Japão em Belém e a Fundação Japão, por meio do Sistema Integrado de Museus e Memorias (SIMM) e Museu de Arte Sacra (MAS).

A mostra terá 70 obras de diversos gêneros como cerâmica, laca, têxtil, obras feitas em metal, madeira e bambu entre outros, que estão viajando pelo Brasil e já foram expostas nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Manaus, após Belém, viajarão para Recife, onde será feito o encerramento da mostra.

A arte e a maestria dessas peças nos ajudam a valorizar ainda mais a sabedoria popular existente no cotidiano em a proximidade da natureza e as habilidades e destrezas manuais resultantes dessa sabedoria na região do Tohoku.

Serviço:

EXPOSIÇÃO “A BELEZA DO ARTESANATO DE TOHOKU – JAPÃO”

Onde: Museu de Arte Sacra (Praça Frei Brandão, s/n – Cidade Velha, Belém-PA)

Quando: 23 de março a 24 de abril de 2022

Horário de visitação: De Terça-feira a Domingo, de 9h às 17h

PROGRAMAÇÃO PARALELA:

PALESTRA “Japão: Entre Arte e Artesania” por Prof. Dr. Afonso Medeiros

Quando: 24 de março, às 16h

OFICINA “Artesanato e Origami” por Prof.ª Rosa Kamada

Quando: 26 de março, às 10h

Agendamento para escolas:

Cel: 91-4009-8695 ou e-mail: simm.educacao@gmail.com

FOTO: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa