Belém recebe apoio da Embratur para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

Com o objetivo de trazer investimentos para diversas áreas da capital paraense, promover a economia local e avanços nas áreas estruturantes da cidade, o prefeito Edmilson Rodrigues está em Brasília (DF) cumprindo agenda nesta quarta-feira, 25.

Em reunião com o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, o prefeito de Belém reforçou o empenho da Prefeitura para a cidade receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que em 2025 será realizada no Brasil.

O presidente da Embratur afirmou que “a candidatura de Belém à COP tem o apoio institucional da Embratur. A gente acha isso fundamental, para o Brasil que a gente quer e para essa nova imagem do Brasil lá fora. Que muitos do mundo inteiro possam visitar o Brasil entrando por todas as regiões mas conhecendo as riquezas como as que você (prefeito) tem lá (em Belém)”, disse Marcelo Freixo.

Edmilson Rodrigues agradeceu o apoio do presidente da Embratur. “Que bom poder contar com teu apoio (Marcelo Freixo). Queria na condição de prefeito dizer a você, nosso embaixador junto ao governo e junto à ONU, que vamos fazer juntos essa COP”.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação