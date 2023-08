Belém recebe chefes de Estado para a Cúpula da Amazônia, no Hangar Centro de Convenções

Anfitrião ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Pará, Helder Barbalho, fez um discurso histórico na manhã desta terça-feira, 08, durante a solenidade de abertura da Cúpula da Amazônia – IV Reunião de Presidentes dos Estados Parte no Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em Belém. O chefe do Executivo estadual reconheceu os desafios na preservação do bioma amazônico e voltou a defender oportunidades de desenvolvimento socioeconômico sustentável.

“O fato de estarmos reunidos por iniciativa do presidente Lula é testemunho da importância política, social, ambiental, econômica e diplomática da Amazônia. Aqui estamos para reafirmar ao mundo que a Amazônia é preocupação cotidiana, urgente e desafiadora de todos os que aqui vivem, se dedicam a esta região e ao seu povo”, informou o governador do estado.

“Temos que combater o desmatamento, mas também temos que concretizar as promessas da bioeconomia; temos que proteger as povos indígenas e as comunidades tradicionais, mas também mobilizar seu conhecimento ancestral para conservar a biodiversidade, os rios e gerar soluções sintonizadas com a delicadeza exigida pela natureza; temos que coibir a exploração do homem pelo homem gerando educação, saúde, habitação, empregos e justiça social. Responder a esses desafios demanda modernizar mapas mentais e conjugar ações que reúnam ações públicas e privadas”, ponderou.

Ainda durante discurso aos chefes de Estado de países amazônicos, Helder Barbalho reafirmou que o mundo está diante de um desafio social e climático, necessitando erradicar a pobreza, mitigar e adaptar as emissões de gases de efeito estufa, e ainda garantir a transição para uma nova economia, baseada na floresta viva.

“Temos vontade política e um compromisso estratégico com essa agenda. Sustentabilidade e soberania, diálogo e cooperação são os pontos cardeais de uma empreitada que hoje se inicia e que levará o Brasil e os demais países integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica a acolherem aqueles que genuinamente compreendem a complexidade e a sensibilidade da equação social, política, ambiental e econômica que reclama um enfoque ousado e proporcional nas respostas aos dilemas que Amazônia enfrenta”, argumentou Barbalho.

Para o chefe do Poder Executivo do estado do Pará, o caminho para o desenvolvimento socioeconômico do bioma com preservação dos recursos naturais passa pela união de esforços, modernização da máquina pública, uso eficiente e inovador dos recursos públicos, além de participação da academia e sociedade. Helder Barbalho destaca a importância da gestão que promova transformação, integração e motivação.

“Os diferentes níveis de governança e as parcerias multisetoriais são eixos estratégicos para a geração de conhecimento e de eficiência na utilização de ferramentas para articulação dos diversos atores-chave. No Pará, estamos criando as condições para que o setor privado seja parte desta transformação”, detalhou.

Helder Barbalho avalia que o Brasil voltou ao diálogo com players internacionais, dando prioridade ao meio ambiente.

“Esta conferência reafirma a identidade amazônica da América do Sul. Sob a sua liderança [presidente Lula] , o Brasil voltou ao diálogo com o mundo com a segurança de que sua contribuição pode definir novos caminhos para a cooperação internacional. Tenho a convicção de que todos os participantes desta Cúpula sabem, como eu, que iniciamos um trajetória crucial neste processo de reconstrução de uma sociedade mais justa e igualitária, na Amazônia e no Brasil, onde ninguém seja deixado para trás”, finalizou.

CÚPULA DA AMAZÔNIA

A cúpula é um encontro de líderes de Estado que discute o desmatamento zero e desenvolvimento sustentável no bioma amazônico. A Cúpula é realizada nesta terça (08) e quarta-feira (09), em Belém. O objetivo dos governos federal e do Pará é promover e fortalecer o debate entre os países-membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) para definição de uma posição em comum pelos países em desenvolvimento que detêm reservas florestais. Ao final desta edição em Belém, é esperada a assinatura de um tratado conjunto.

Imagens: Agência Pará de Notícias