Belém recebe evento que acontece pela primeira vez fora da Finlândia

O Estado do Pará vai sediar o Fórum mundial de Bioeconomia (WCBEF), o evento inicia nesta segunda-feira (18) e segue até quarta-feira (20). Durante a programação acontece debates de desenvolvimentos sustentável, economia, tecnologia e inovação. Serão 60 especialistas do mundo todo destacando o essencial para o desenvolvimento sustentável.

A abertura da cerimônia vai acontecer as 08h30 na estação das docas e terá a presença do Governador, Helder Barbalho e os governadores da Amazonia Legal. É esperado durante o evento, a assinatura que o Helder Barbalho irá realizar do edital de PMI- Procedimento de Manifestação de Interesse, para concessão de Áreas Estaduais para proteção, e comercialização de créditos de carbono; Assinatura do primeiro contrato de crédito para produtores da bioeconomia – Banpará bio; Assinatura do decreto da Estratégia de bioeconomia do estado do Pará.

Foto: Portal Radar

Jornalista: Marina Moreira