Belém recebe o 1º Encontro Paraense de Ciência do Futebol

Belém, capital do futebol do Norte, se prepara para receber o primeiro encontro paraense de ciência do futebol, no mês de outubro, de 26 e 29, no auditório da UEPA, campus III. O evento contará com renomados desportistas, verdadeiros PhDs no futebol, entre eles o paraense Divaldo Souza, doutor em Ciência do Desporto pela UTAD, de Portugal.

O staff se completa com a participação dos doutores Maurício Assumpção, Próspero Bruno Brasil e Israel Teoldo da Costa. Eles abordarão os temas: Onde Aplicar a Gestão Desportiva; Fisiologia Aplicada no Futebol; O Processo de Formação; Esforço Cognitivo do Futebol.

O encontro é oferecido para acadêmicos de Educação Física de qualquer período de estudo, bem como para profissionais licenciados e bacharéis em Educação Física e profissionais provisionados, devidamente identificados através da Carteira do CREF.

“Estamos trazendo nomes consagrados como o do professor Assumpção [Maurício] do Rio de Janeiro, do Dr. Próspero Brum de São Paulo, do Dr. Israel Teoldo, de Minas Gerais. Vai ser muito importante para o nosso futebol paraense”, diz Ricardo Monteiro, gestor esportivo com trabalhos nos clubes profissionais do Estado.

PALESTRANTES

Maurício Assumpção [MSc] – Especialista em Neurociências aplicada à aprendizagem (EEFD/URJF), Especialista em Futebol (UFV/NUPEF), MBA em Marketing esportivo (TEM), Mestre em Odontologia (UFRJ/FO).

Prof. Dr. Próspero Brum Paoli – Graduado em Educação Física (UFV), Especialização Lato Sensu em Educação Física e Desporto Escolar (UFV), Mestre em Educação Física, Área de Concentração em Treinamento Esportivo (UFMG) e Doutorado em Educação Física e Cultura em (UGF-RJ), Instrutor dos Cursos CBF para qualificação de Treinadores de futebol, Coordenador metodológico da Base do Corinthians; Instrutor da Conmebol e CBF Academy.

Prof. Dr. Israel Teoldo da Costa Pós-doutorado – Ciências do Esporte – Universidade de Brunel em Londres – Inglaterra, Doutorado – Ciências do Esporte – Faculdade de Desporto da Universidade do Porto – Portugal, Mestrado – Treinamento Esportivo – Universidade Federal de Minas Gerais – Brasil, Graduação – Educação Física – Universidade Federal de Viçosa – Brasil, Autor do Livro “Para um Futebol Jogado com Ideias: Concepção, Treinamento e Avaliação do Desempenho Tático de Jogadores e Equipes.”, Coordenador Geral do curso de Especialização em Futebol – Universidade Federal de Viçosa – Brasil.

Prof. Dr. Divaldo Souza – Licenciado em Educação Física pela FEP(PA), Especialista em Tênis de Quadra pela Esefego (GO), Especialista em Pesquisa em Fisiologia do Exercício pela UFSM (RS), Mestre em Ciência do Movimento Humano, área de concentração Fisiologia do Exercício pela UFSM (RS), Doutor em Ciências do Desporto pela UTAD (Portugal), Membro pesquisador da Academia Paralímpica Brasileira, Membro da Universidade do Basquetebol em Cadeira de Rodas, Coordenador do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Esporte Paralímpico do LABIMH.

O evento está com inscrição aberta, com valores diferenciados por cada etapa. Detalhes de participação pelo contato: (91) 99119-4415.

Imagem: Divulgação