Belém recebe o Festival do Dia Mundial do Hambúrguer

Neste próximo sábado (27) e domingo (28), acontece o Festival do Dia Mundial do Hamburguer promovido pelo Studio Pub- Presidente Pernambuco. O festival vai reunir as maiores hamburguerias da capital paraense em um evento que vai contar com muita música, gastronomia e uma experiencia incrível.

Apesar do hamburguer ter sido levado por imigrantes alemães de Hamburgo na Alemanha, quem ficou com a toda a fama da invenção do alimento foi os americanos. O hamburguer foi apresentado oficialmente na feira mundial de Saint Louis nos Estados Unidos.

Em Belém, o alimento caiu no gosto dos paraenses, faz tanto sucesso que hoje em dia o que não falta são diversos sabores, molhos e combinações que mexem com o paladar de qualquer um, são hambúrgueres que levam desde camarão a jambú, e até mesmo tucupi na receita. O que não vai faltar são opções de sabores.

Além disso, o festival contará com as bandas covers de Coldplay, Charlie Brown JR, Green Day e Blink 182, além de vários artistas solo que irão animar a sua noite com o melhor do Rock ‘and’ Roll. Se você é fã de tatuagem, não deixe de visitar o espaço de flash tattoo no Garden, com artistas incríveis para transformar a sua pele em uma obra de arte.

PROGRAMAÇÃO DO SÁBADO 27/05

– Na calçada do Studio Pub:

19h00 – Música ao vivo com Cézar FIlipe

21h00 – Música ao vivo com Igor Mendes

– No palco do Studio Pub:

20h00 – DJ Júnior Soares

22h30 – Green Day Cover – Banda Piscadela Verde

23h30 – Blink182 Cover – Banda Piscadela Verde

00h30 – Charlie Brown Jr Cover – La Familia 013

02h00 – Coldplay Cover – Coverplay Belém

– No Garden:

19h00 – Karaokê no Palco

00h00 – DJ GAAB

02h00 – DJ Dabess

PROGRAMAÇÃO DO DOMINGO 28/05

– Na calçada do Studio Pub:

19h – Música ao vivo com Matheus Brevis

21h – Música ao vivo com André Moura

– No Garden:

19h – Karaokê a noite toda!

HAMBURGUERIAS CONFIRMADAS:

– Broca Burguer

– Ted Burger

– Manos Brazzeiro

– Quital Burger

– Terraço Burger & Beer

– FLASH TATTOO COM CHARLES ANDÍ NO GARDEN!

QUANDO? 27 e 28 de maio, sábado e domingo, a partir das 18h!

INGRESSOS:

– ENTRADA GRATUITA PARA FEIRA GASTRONÔMICA E PARA O GARDEN

– INGRESSOS PARA O SHOW: 1º LOTE: R$15

Onde comprar:

– Sympla (acesse o link na nossa bio do Instagram!)

– Studio Pub – Tv. Presidente Pernambuco, 277.

De terça à domingo, a partir das 19h.