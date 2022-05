Belém recebe primeiro Ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

“Espero que todos que chegam aqui possam encontrar ajuda, como eu encontrei. Quando alguém procura um serviço de saúde é porque tem uma enfermidade, e às vezes a maneira como somos acolhidos faz toda a diferença na cura”. Essa é a vontade da dona de casa Janete Carvalho, 54, que participou, nesta sexta-feira, 6, da inauguração do primeiro Ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) de Belém.

Integrante do Núcleo de Cuidado Integral à Saúde, uma política do Sistema Único de Saúde (SUS), o primeiro Ambulatório de PICS de Belém fica localizado na Unidade Municipal de Saúde (UMS) do Jurunas, que é referência nesse tipo de atendimento. Foi lá que Janete chegou diagnosticada com depressão e crises de ansiedade e recebeu uma avaliação biopsicossocial. Hoje, ela faz um tratamento mais humanizado e com menos intervenção medicamentosa.

“Já me sinto feliz, bem melhor do que quando cheguei. Minha meta é, a longo prazo, não precisar mais de medicamentos para tratar as enfermidades. Os remédios deixam sequelas e causam efeitos colaterais”, disse. “Esse serviço deve ser ampliado para mais unidades, para que mais pessoas possam ter acesso a esse acolhimento integral, que faz toda a diferença”, defendeu.

Resultados satisfatórios

A integração, de fato, é o diferencial do Ambulatório de PICS. Segundo o terapeuta integrativo Bruno Botelho, da UMS Jurunas, aliar ao tratamento convencional técnicas como cromoterapia e aromaterapia produz resultados mais eficazes – e céleres. “As PICS são integradas ao tratamento que o paciente já faz com o médico. Integramos, por exemplo, meditação ao tratamento de uma pessoa com diabetes”, explica.

Outra vantagem das PICS é a redução do uso de remédios. “Na última quinta-feira, 5, tivemos o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, instituído pelo Ministério da Saúde para alertar a população sobre os riscos causados pela automedicação. Aqui fizemos também uma alusão também a essa data”, afiançou o terapeuta, lembrando que, com o passar do tempo, as substâncias podem se tornar tóxicas e causar dependência.

Cuidado integral

A prevenção é outro objetivo do Ambulatório de PICS. Um paciente que chega com sintomas relacionados à saúde mental pode receber, após passar por uma anamnese, várias terapias.

“Não é todo paciente que está apto a uma prática integrativa, mas a maioria sim. Queremos evitar o agravamento desses casos e evitar que essa pessoa precise de um tratamento mais invasivo no futuro”, reitera a farmacêutica Priscila Pinheiro. “Esse é o primeiro espaço com essa proposta do cuidado integral”, afiança.

Para ser encaminhado ao Ambulatório de PICS, o paciente deve ser referenciado por algum programa do qual já participe – como o Farmácia Clínica, por exemplo –, mas é possível também obter o atendimento diretamente na unidade. O Consultório Farmacêutico, que faz o encaminhamento, também está de portas abertas, recebendo demanda espontânea.

“Depois que passa por nós, o paciente pode ser indicado para fazer Reike, auriculoterapia ou cromoterapia, dependendo do caso”, reforça a farmacêutica.

Conquista

A coordenadora de Humanização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Karen Tavares, lembra que a abertura do Ambulatório de PICS representa a consolidação do serviço no município de Belém.

“Estamos trazendo outras formas de cuidado, não medicamentosas, alternativas, como a acupuntura e o uso de fitoterápicos, para a rede municipal. Com esse consultório estamos oferecendo mais serviços e ampliando o número de procedimentos, de forma mais humanizada. É uma conquista dessa gestão para a população”, concluiu.

As PICS são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Atualmente, 29 são reconhecidas pelo Ministério da Saúde dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Edielson Shinohara