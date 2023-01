Belém recebe um museu a céu aberto no Parque Cemitério Soledade

A capital paraense recebeu a primeira etapa do Parque Cemitério Soledade, situado na avenida Serzedelo Corrêa e é um marco arquitetônico na capital paraense, e agora vai funcionar como museu e espaço cultural. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, marcou presença na entrega feita pelo Governador do Estado do Pará.

A segunda fase da obra, seguirá com ações de restauração nos mausoléus e esculturas centenárias que compõe o cemitério histórico de Belém. Com um investimento de mais de R$ 16 milhões de restauro e em toda a estrutura funerária, obras na parte hidráulica e elétrica, a criação de uma nova entrada voltada para a travessa Doutor Moraes, a construção de calçamentos com acessibilidade, banheiros, área para administração, iluminação e paisagismo. A capela, o muro e o pórtico de entrada receberam nova pintura.

Foto: Marcos Barbosa/ Comus

As obras do Cemitério da Soledade, foi uma parceria entre a prefeitura de Belém e o Governo do Estado. O município cedeu o espaço para os serviços que contaram também com o Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação, da Universidade Federal do Pará (Lacore/UFPA).

“É um local histórico da nossa cidade, um patrimônio tombado pelo Iphan e de grande importância para a nossa memória. Belém ganha de presente nos seus 407 anos o novo Cemitério da Soledade”, informa o prefeito Edmilson Rodrigues. Ele parabenizou a equipe da Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e também os projetistas e a Universidade Federal do Pará. “Eles mostraram que o conhecimento científico é primordial. Isso é parceria”, ressalta o prefeito.

O espaço abrigará um museu, ações culturais e de educação patrimonial, uma área expositiva na capela e informações expográficas. A segunda etapa da obra seguirá. “A parceria do Estado com a Prefeitura nos permitiu adentrar nesse espaço, um dos mais bonitos e de grande história em Belém. A sociedade ganha esse espaço e vamos permitir uma experiência de visitação a um parque cemitério para visitação em um local especial da nossa capital”, explica o governador Helder Barbalho.

O Parque Cemitério Soledade será aberto para visitações de quinta a segunda-feira, de 9h às 17h. Às terças e as quartas-feiras ficará fechado para trabalhos internos.

Foto: Jimmy Night

Jornalista: Marina Moreira