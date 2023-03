Belém receberá “I Conferência para Uma Amazônia que Queremos”

A capital paraense sediará a “I Conferência para Uma Amazônia que Queremos ”, do dia 8 a 10 de março. A Conferência oferece um espaço de escuta e divulgação de propostas dos governos amazônicos, iniciativas da sociedade civil organizada e da comunidade científica internacional para a conservação do bioma amazônico, com sua imensa biodiversidade e desenvolvimento regional sustentável, e busca receber sugestões de temas prioritários e ações que o Painel Científico para a Amazônia deveria considerar na construção de seu Plano Estratégico 2023-2025.

A abertura será das 8h às 13h, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, tendo como painel de abertura “A Amazônia no centro do desenvolvimento sustentável do Brasil”. A conferência será realizada pelo Painel Científico para a Amazônia (SPA) com colaboração do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

O conteúdo produzido no período (2023-2015) deverá ser lançado na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30) em 2025. Belém é a candidata brasileira para receber a Conferência.

O evento contará coma a presença do governador do pará, Helder Barbalho, que participará do painel de lançamento ao lado de participantes como o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil (MMA), João Paulo Capobianco; a secretária nacional de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Márcia Barbosa; Roberto Waack, os Co-presidentes do SPA, Carlos Nobre e Marielos Peña-Claros e demais autoridades do Governo Federal.

Foto: Adobe